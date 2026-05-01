Roma col dilemma Svilar

Tenere o sacrificare Mile Svilar: è questo uno dei nodi più delicati in casa Roma. Come sottolinea Il Messaggero, il portiere rappresenta oggi un caso emblematico, sospeso tra esigenze tecniche e necessità finanziarie.

Da un lato c’è il valore in campo. Svilar si è imposto come uno dei punti di riferimento della squadra, capace di incidere con continuità e, in più di un’occasione, di sopperire alle difficoltà difensive. Dall’altro lato c’è il mercato: il suo nome è tra i più “spendibili”, insieme a Koné, Matías Soulé e Evan N’Dicka. Una possibile cessione superiore ai 50 milioni permetterebbe al club di sistemare gran parte delle questioni legate al Fair Play Finanziario e alle plusvalenze da realizzare entro il 30 giugno.

Il punto, però, è la sostituzione. Liberarsi di un portiere così, oggi, significherebbe affrontare un rischio concreto, anche alla luce delle difficoltà storiche incontrate dopo l’addio di Alisson Becker nel 2018. Trovare un profilo all’altezza, a costi sostenibili, non è affatto scontato.

I numeri rafforzano il peso specifico del portiere: negli ultimi due anni è stato, insieme a Wladimiro Falcone, l’unico a disputare 72 partite su 72 in Serie A. A questo si aggiungono dati di alto livello: percentuale di parate intorno al 77%, 15 clean sheet (secondo in campionato dietro a Maxime Butez) e un rendimento complessivo che lo colloca tra i migliori nel ruolo, vicino anche ai numeri di Mike Maignan.

In un contesto in cui la squadra concede diverse occasioni, il contributo di Svilar è stato spesso determinante. Ed è proprio questo il punto sollevato: una grande squadra può anche vincere senza un portiere fenomenale, ma in determinate condizioni diventa molto più complicato.

La Roma si trova così davanti a una scelta tutt’altro che banale: monetizzare un asset fondamentale per esigenze di bilancio o continuare a costruire partendo da una certezza. Una decisione che, inevitabilmente, segnerà una parte importante della prossima stagione.

Fonte: Il Messaggero