Roma col dilemma Svilar

Tenere o sacrificare Mile Svilar: è questo uno dei nodi più delicati in casa Roma. Come sottolinea Il Messaggero, il portiere rappresenta oggi un caso emblematico, sospeso tra esigenze tecniche e necessità finanziarie.
Da un lato c’è il valore in campo. Svilar si è imposto come uno dei punti di riferimento della squadra, capace di incidere con continuità e, in più di un’occasione, di sopperire alle difficoltà difensive. Dall’altro lato c’è il mercato: il suo nome è tra i più “spendibili”, insieme a Koné, Matías Soulé e Evan N’Dicka. Una possibile cessione superiore ai 50 milioni permetterebbe al club di sistemare gran parte delle questioni legate al Fair Play Finanziario e alle plusvalenze da realizzare entro il 30 giugno.
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Il punto, però, è la sostituzione. Liberarsi di un portiere così, oggi, significherebbe affrontare un rischio concreto, anche alla luce delle difficoltà storiche incontrate dopo l’addio di Alisson Becker nel 2018. Trovare un profilo all’altezza, a costi sostenibili, non è affatto scontato.
I numeri rafforzano il peso specifico del portiere: negli ultimi due anni è stato, insieme a Wladimiro Falcone, l’unico a disputare 72 partite su 72 in Serie A. A questo si aggiungono dati di alto livello: percentuale di parate intorno al 77%, 15 clean sheet (secondo in campionato dietro a Maxime Butez) e un rendimento complessivo che lo colloca tra i migliori nel ruolo, vicino anche ai numeri di Mike Maignan.
In un contesto in cui la squadra concede diverse occasioni, il contributo di Svilar è stato spesso determinante. Ed è proprio questo il punto sollevato: una grande squadra può anche vincere senza un portiere fenomenale, ma in determinate condizioni diventa molto più complicato.
La Roma si trova così davanti a una scelta tutt’altro che banale: monetizzare un asset fondamentale per esigenze di bilancio o continuare a costruire partendo da una certezza. Una decisione che, inevitabilmente, segnerà una parte importante della prossima stagione.
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Fonte: Il Messaggero
Se non sbaglio è lo stesso che un anno fa esatto diceva che Svilar aveva dato
un ultimatum alla Roma, uno stipendio alla Dybala entro fine Aprile o addio immediato.
Poi sappiamo come è andata a finire.
Ma niente, si ricomincia.
Che tristezza.
ps:
“un rendimento complessivo che lo colloca tra i migliori nel ruolo”
che sono stati venduti in passato per 60-70ML.
Ma noi 50, perchè siamo buoni.
Svilar, Wesley, Kone e Malen costituiscono l’asse portante della squadra. Ndika e Soule sacrificabili a malincuore.
Ghilardi, Ziolkowsky e Pisilli il futuro della Roma.
Per il resto fare tabula rasa e acquistare 4 o 5 titolari che sappiano giocare a calcio come Wesley e Malen
Svilar , Malen e Wesley devono essere incedibili….se purtroppo bisogna sacrificare qualcuno….Kone’ e /o N’ Dicka … mi dispiacerebbe soprattutto per quest’ultimo…Kone’ nonostante tutto dovrebbe essere più facilmente sostituibile.
Come sempre nella situazione del FPF dovremo fare delle scelte.
Per me il più sacrificabile è N’dicka. Abbiamo già Ziółkowski e Ghilardi che sono talenti e poi c’è Solet che è forte forte e costa circa 20 milioni (che volevo già come un matto a parametro zero e non capisco sia andato all’Udinese…). A 40 milioni può partire.
Dopo N’dicka, il sacrificabile è Kone: grande giocatore “box-to-box” ma troppo scarso tecnicamente: non segna mai…a 50 millioni mi spiace ma può partire…
Sarebbe la mossa peggiore in assoluto.
È stato probabilmente il calciatore più decisivo degli ultimi anni. poteva starci forse una cessione al primo quando non si sapeva ancora se sarebbe stato la classica meteora di una sola stagione, ma ora che ha dimostrato una certa continuità, DEVE diventare il tuo pilastro per i prossimi 10 anni.
Dopo nainggolan all Inter, Spalletti non deve avere niente da noi
Koopmeiners possono tenerselo, vorrebbero liberarsi di un giocatore strapagato che non incide come dovrebbe e al tempo stesso mettere le mani su uno dei migliori portieri in circolazione. Ovviamente la loro valutazione per Koopmeiners sarebbe alta…due piccioni con una fava (per loro). Assolitamente no! Svilar sposta equilibri e non dovrebbe essere ceduto, salvo veramente offerte “monstruosi” superiori agli 80 milioni.
io dico solo una cosa: se vuoi vincere non vendere nè lui nè ndicka, se proprio serve vendi soulè, vendi mancini, vendi cristante . non mi venite a dire che con certi fai maggior plusvalenza: vendi chi te pare ma no svilar no il brasiliano no konè etc…. se vuoi vincere. se no fa come te pare ma io allo stadio non ci vengo a rodermi il fegato.
Io sacrificherei lui.
ci facciamo almeno 60M€ e sistemiamo i conti.
A luglio si prende Guglielmo Vicario dal Tottenham retrocesso. Ricordo che l’ultimo scudetto l’abbiamo vinto con Antonioli in porta…e ho detto tutto.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.