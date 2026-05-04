Roma-Fiorentina, le scelte di Gasp: torna Koné, rebus Dybala

La Roma si prepara alla sfida contro la Fiorentina (fischio d’inizio questa sera, ore 20:45) con alcune novità importanti nell’undici iniziale scelto da Gian Piero Gasperini.

La notizia principale arriva dal centrocampo, dove torna a disposizione Manu Koné. Un recupero pesante, soprattutto alla luce dell’assenza per squalifica di Neil El Aynaoui. Il francese farà coppia con Bryan Cristante, ricomponendo quella che è stata la mediana titolare per gran parte della stagione.

Sulle corsie esterne, conferme per Wesley a sinistra e Zeki Celik a destra. In difesa, invece, spazio al trio di maggiore affidabilità composto da Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Mario Hermoso, punti fermi su cui il tecnico continua a fare affidamento.

In attacco, il riferimento centrale sarà Donyell Malen, assoluto protagonista dal suo arrivo a gennaio e già a caccia di record. A supporto agiranno Matias Soulé e con ogni probabilità Niccolò Pisilli, in ballottaggio con Dybala: l’argentino, rientrato da poco dopo l’operazione al ginocchio, sembra partire leggermente dietro all’azzurro.

Questo dunque il probabile undici titolare: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, Konè, Wesley, Soulè, Pisilli/Dybala, Malen.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / La Repubblica / Il Romanista / Gasport