Roma, ora tocca a te

Il calendario ha parlato, e lo ha fatto nel modo più clamoroso possibile. Il Milan cade a Sassuolo, la Juventus si fa fermare in casa dal già retrocesso Hellas Verona: in una domenica di risultati che nessuno si aspettava, la corsa Champions si è improvvisamente riaperta. E la Roma, questa sera all’Olimpico contro la Fiorentina, ha tra le mani un’occasione che fino a pochi giorni fa sembrava pura fantasia.

I conti sono semplici: con una vittoria, i giallorossi si porterebbero a un punto dalla Juventus e a tre dal Milan. Tre giornate alla fine, nove punti ancora da assegnare. Il finale di stagione, all’improvviso, è tutto da scrivere.

L’Olimpico sarà pieno. Di nuovo, come nelle grandi notti. E la Roma sa che non può permettersi di sprecare il momento: dopo il successo contro il Bologna, la strada è obbligata. Vincere tutte le ultime quattro partite — questa sera, poi Parma e Verona in trasferta, e in mezzo il derby contro la Lazio. Un filotto che sulla carta è difficile, ma non impossibile. Prima, però, c’è la Fiorentina.

I viola non sono avversari da sottovalutare. Dopo una prima parte di stagione drammatica, con Vanoli in panchina sono arrivati una serie di risultati positivi che hanno portato la Fiorentina fuori dalle sabbie mobili: la salvezza oggi è al sicuro, e la squadra si presenta a Roma con la serenità di chi non ha più nulla da perdere. Attenzione massima, dunque: l’avversario può diventare scomodo nonostante le assenze di Kean e Piccoli in avanti.

Adesso tocca alla Roma. E non ci sono alternative: bisogna vincere, senza se e senza ma. Questa è l’unica strada per restare agganciati al treno Champions.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Il Romanista / Il Tempo