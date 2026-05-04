FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 4 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Ds Roma, testa a testa tra Manna e D’Amico

Sembra ormai essersi ridotta a due la corsa per il ruolo di prossimo direttore sportivo della Roma: Tony D’Amico (Atalanta) e Giovanni Manna (Napoli), due nomi suggeriti alla proprietà dallo stesso Gasperini. I Friedkin hanno invece bocciato Giuntoli.

Ore 8:55 – Dovbyk in Finlandia per il via libera

Artem Dovbyk accelera verso il rientro: oggi volerà a Turku, dove si era operato a gennaio per il problema miotendineo alla coscia sinistra, per una visita di controllo. L’obiettivo è ottenere l’ok per tornare ad allenarsi in gruppo. (Il Tempo)

Ore 7:35 – Tsimikas torna in gruppo: può farcela

Gasperini recupera altre pedine per il finale: dopo Dybala e Koné, anche Kostas Tsimikas è tornato ad allenarsi in gruppo dopo due giorni di stop per un risentimento muscolare e può finire nell’elenco dei convocati per Roma-Fiorentina, atteso a ore. (Il Messaggero)

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