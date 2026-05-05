“ON AIR!” – Casano: “Friedkin meravigliosi affabulatori che pagano bene”, Rossi: “La classifica di lunedì prossimo sarà quella finale”, Pruzzo: “Su Hermoso mi sono sbagliato”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La classifica di lunedì prossimo sarà quella finale, ne sono convinto. La Roma secondo me giocherà la partita più complicata, soprattutto tatticamente. L’ultima col Verona non sarà una partita di calcio, e il derby lo giochi dopo la finale di coppa Italia, e speriamo la perdano ai supplementari. Il Parma ha dimostrato di non giocare in ciabatte nonostante non abbia più niente da chiedere al campionato, e ha un modo di giocare che può mettere in difficoltà la Roma. La Juve invece giocherà col Lecce, poi con la Fiorentina, che non sarà una partita, e col Torino, che sono trent’anni che non vince un derby. L’unica speranza è il Lecce, che dovrà giocarsela visto che c’è Cremonese-Pisa e i lombardi potrebbero rifarsi sotto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “C’è stato un evidente fraintendimento tra la Roma e Gasperini, ma il giorno della presentazione non sembrava così. Io sono d’accordo con il tecnico, è giusto che lui voglia giocarsi le sue possibilità secondo le sue idee. Visto che non c’è nessuno che può prendere le decisioni, ora cercherei di assecondarlo in tutti i modi. Come ds a me Manna non piace, ma se deve essere un dirigente che agisce sugli input dell’allenatore, allora non mi aspetto un battitore libero. Anche dal nome del ds si capirà se Gasperini avrà quel potere che sta richiedendo…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Gasperini lo vedo e lo sento ancora bello inquieto, è ancora sulle spine e se non riceverà risposte adeguate si guarderà intorno. Piaccia o no, lui è sempre stato molto asciutto, diretto nella comunicazione, c’ha sempre messo la faccia, è sempre stato coerente. E’ un rompiscatole, ma lo sapevamo da prima. Questi pensavano di prendere un allenatore che lavorava con i giovani…questi non si sono capiti, avevano idee completamente diverse. Lui te l’ha detto in tutti i modi, evidentemente non riesce a farsi capire e non trova riscontro dall’altra parte. E ora Corbin Friedkin deciderà, che vi devo dire… Se la Roma dovesse perdere l’allenatore, ditemi voi in che situazione di caos assoluto andremmo a finire…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Gasperini dice “non ci siamo capiti“, evidentemente ha creduto o sperava in determinate cose che poi non si sono mostrate tali. Il segnale che già hai dato all’esterno è di scarsa credibilità: i Friedkin sono dei meravigliosi affabulatori, che pagano bene, e forse è questo il motivo per cui la gente viene a lavorare qui. Per i soldi, e non per la programmazione sportiva. Loro su quelli sono straordinari, perchè pagano regolarmente e tanto, anche più di quello che valgono alcuni personaggi che hanno scelto…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Gasperini ieri non ce l’aveva con il povero Massara, ma con i Friedkin, con i quali ancora non ha parlato per programmare la Roma del futuro. Noi vogliamo che continui finché non lo accontenteranno. Mezza squadra stava contro Ranieri, e non so perchè, fatto sta che il gruppo è con l’allenatore. Lui dice che questa squadra non è da sesto posto, ma no caro Gasperini, lo è perchè ci siamo sempre arrivati. E’ chiaro che ci vogliono altri giocatori, e se arriveranno ci penserà Gasperini a costruire una squadra. Vedremo, è una storia da matti, può finire in tutte le maniere…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Le dichiarazioni di Gasperinidi ieri sera sono state un crescendo. E’ arrivato in conferenza stampa e si è lasciato andare, parlando del gruppo del sesto posto e poi improvvisamente ha detto quella frase: “O si va avanti con le mie idee o vado a lavorare da un altra parte“. E’ andato dritto come treno…gelo totale, fine e sipario…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma è una squadra che crede in quello che fa e si sente bene, e questa è la differenza con le concorrenti. La differenza che fa Wesley è totale per questa squadra, ora abbiamo rivisto Konè, è tornata la Roma dei titolari e questo ti fa sperare. Nella corsa Champions ora c’è anche il Milan, che mi sembra quella messa nettamente peggio. Anche la Juve ha delle insidie, ora la pressione è sulle altre. Bisogna provarci, vista la condizione delle avversarie…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “La Roma mi sembra in salute fisica, sta recuperando giocatori, Konè in particolare: la sua assenza non è stata sufficientemente sottolineata, quando è in campo ti cambia fase difensiva e offensiva. Io spero che rimanga, anche se ho paura che qualcuno si presenterà con i 50 milioni… Pisilli è in crescita esponenziale, si sta trasformando come giocatore, fa anche il play basso in grado di fare il box to box, è il vero regista della squadra e sbaglia pochissimo. Per me deve essere un punto di riferimento, secondo me ha ancora dei margini enormi…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Lo scorso anno Dodò era nella lista dei giocatori da prendere a destra davanti a Wesley, ma la Fiorentina non se n’è voluto privare. L’idea di fare l’accoppiata Dodò-Wesley non è balzana, dodl non è un fenomeno , ma lui a destra e Wesley a sinistra non sarebbe male. Disse “romano di me..a” a Pellegrini? Vabbè, ma perchè secondo voi Mancini cosa dice ai suoi avversari? Per me quello che viene detto sul campo resta lì, a meno che non si esce da certi confini come ad esempio il colore della pelle…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Devo dire che Mario Hermoso, che pensavo fosse in declino, è un ottimo difensore ora che ha recuperato la condizione fisica. Lui è il preferito di Gasp, e ha pure ragione. La partita è diventata un’amichevole, la Roma l’ha semplificata, la Fiorentina non ne ha proprio e non è riuscita a opporsi. La Roma è tornata prepotentemente in corsa. Per me il migliore in campo è Malen, gioca a un livello che non mi sarei mai aspettato. Quando giochi con tutti, è un piacere…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma di ieri ha fatto la partita più gapseriniana dell’anno, quando l’Atalanta giocava così faceva 4 gol a tutti, non ce n’era per nessuno. Non so se è stato perchè Gasp si è tolto il peso di Ranieri, di Massara, dei dottori, oppure se è stato il pari della Juve…non pensavo che la Roma potesse vincere in questo modo, ha fatto la miglior partita per intensità, aggressione, fattura dei gol. Ieri la Fiorentina poteva prenderne sette…”

Redazione Giallorossi.net