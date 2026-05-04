LIVE! Gasperini: “Con tutti a disposizione è più facile ottenere risultati. Non possiamo sbagliare niente per raggiungere un traguardo fantastico”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Fiorentina, gara valida per la 35ª giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e poi al termine del match.

GASPERINI A SKY SPORT

State meglio offensivamente rispetto a Milan e Juve?

«Dal girone di ritorno abbiamo cambiato qualità in attacco, anche oggi siamo andati a segno con giocatori diversi. Siamo in un buon momento, sappiamo che non possiamo sbagliare niente per avere speranze, ma abbiamo un bel morale».

Ci ha sempre creduto. Cosa vedeva?

«La possibilità di recuperare tanti elementi, in quelle situazioni abbiamo un potenziale migliore e possiamo competere».

Quanto è forte sotto l’aspetto caratteriale?

«Fortissima, sta in piedi da sola, e sotto questo aspetto non c’è mai stato problema. Le risposte in queste settimane sono ancora più forti, c’è grande compattezza tra me e loro, cerchiamo di raggiungere un traguardo che sarebbe fantastico e che abbiamo sempre voluto fortemente».

Aspetta Malen più altri cinque o Dybala, Malen e altri quattro?

«Speriamo di avere intanto sia Dybala che Soulé, anche El Shaarawy ci è mancato, abbiamo avuto tanti assenti, Dovbyk e Ferguson sono spariti dai radar, ma il morale è sempre stato alto. Questi ragazzi sono veramente encomiabili e stasera li vedo ancora più forti».

Come si può migliorare?

«Sarà materia successiva, ora ci sono tre partite, sappiamo che non abbiamo margini, dobbiamo fare il massimo e sperare che non facciano altrettanto le altre. Io sono dentro al presente, il futuro ci sarà al momento giusto».

La forza è anche a centrocampo: Koné è una grande risorsa e Pisilli ha saputo interpretare ogni zona del campo…

«Sì, indubbiamente, questa è una squadra che per larghi tratti è stata una delle migliori difese d’Europa, poi abbiamo avuto anche un calo e delle defezioni. Ora stiamo ritrovando la squadra di inizio stagione con l’aggiunta di Malen e così i risultati è più facile ottenerli».

Continua…

Redazione GR.net