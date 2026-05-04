Hermoso: “La solidità difensiva è la nostra forza. Mi piace giocare qua, con questo spirito possiamo farcela”

Mario Hermoso parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Fiorentina. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.
HERMOSO A SKY SPORT
Il ritorno della solidità difensiva sta facendo la differenza?
“Sì, questa è la nostra forza. Se non subisci gol è più facile vincere”
Sei fiducioso per la Champions?
“Per noi è importante vincere. Mancano 3 partite e dobbiamo vincerle giocando con questo spirito e con questa fiducia. Così magari potremmo arrivare in Champions…”.
HERMOSO A DAZN
Due gol nelle ultime tre partite, che sta succedendo?
“Mi piace giocare qua. Penso che tutti i gol che ho fatto con la maglia della Roma li ho fatti qua. Mi piace giocare qua e vincere, che è la cosa più importante.”
Avrete anche il derby, come si gestisce tutto questo?
“Vincendo tutte le partite. È una Roma bella da vedere, questa è la strada per vincere. Facciamo le cose così.”
L’anno prossimo immagina Malen più altri cinque o Malen e Dybala più altri?
“Speriamo di avere ancora Dybala è Soulé che ci sono mancati per tanto tempo, prima non c’era Malen. Abbiamo avuto tanti attaccanti fuori nel girone di ritorno e altri sono spariti come Dovbyk e Ferguson. Il morale però è sempre stato alto, questi ragazzi sono encomiabili e in questo periodo li vedo ancora più forti”.
LEGGI ANCHE – Mourinho: “Roma il posto più bello dove ho allenato. Nessuno dica che non si vince per i tifosi”
Redazione GR.net