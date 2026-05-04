Pisilli: “Grande gara, abbiamo approcciato nel modo migliore. Champions? Se le vinciamo tutte ci sono buone possibilità”

Niccolò Pisilli parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Fiorentina. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

PISILLI A SKY SPORT

Premio MVP meritato…

“Tutta la squadra ha fatto una grande partita. Abbiamo approcciato nel migliore dei modi e siamo stati bravissimi a giocare anche il secondo tempo al massimo, cosa che non era successa a Bologna. Abbiamo fatto una grande partita”.

Quante possibilità ha la Roma di entrare in Champions?

“Non so, ma se giochiamo così possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Se vinciamo le ultime tre partite ci sono buone possibilità”.

PISILLI A DAZN

Oggi migliore in campo. Quando passava la tua immagine il pubblico impazziva.

“Quando sei in campo non ti accorgi dello schermo. Ringraziamo i tifosi, anche oggi era tutto esaurito. Sono contenti delle nostre prestazioni e noi li sentiamo, è una cosa bellissima”

Che effetto fa sapere che l’Olimpico impazzisce per te?

“Ti spinge a dare tutto ogni partita. È una cosa bellissima, che contraddistingue questa squadra e questa città perché l’affetto che ti danno i tifosi della Roma lo trovi da poche altre parti.”

Siete a un punto dalla Juventus, quanto c’è di Gasperini in questa concentrazione estrema?

“Il mister tiene sempre l’attenzione molto alta. Con il caldo, la fine del campionato, mancano tre partite, potremmo pensare che è il momento in cui si può staccare e invece non è così. Abbiamo visto negli ultimi anni che i campionati si decidono alla fine. Ieri l’Inter ha vinto lo scudetto ma la qualificazione in Champions si gioca quasi sempre fino all’ultima partita. Dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati fino all’ultima partita e oggi l’abbiamo fatto.”

Ha senso pensare già a come si può migliorare il gruppo in vista dell’anno prossimo?

“Sarà materia successiva. Ora ci sono tre partite e sappiamo che non abbiamo margini di errore. Dobbiamo fare il massimo e sperare che qualcuno sbagli”.

Redazione GR.net