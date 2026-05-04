Roma-Fiorentina 4-0: le pagelle

La Roma travolge la Fiorentina col punteggio di 4 a 0 e riaccende la corsa Champions. Partita senza storia: a segno Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i viola nel match valido per la 35ª giornata di campionato:
Svilar 6 – Partita vissuta da spettatore. Nella ripresa l’unico pericolo arriva dal destro di Braschi, respinto dal palo. Poi più nulla.
Mancini 7,5 – Apre le danze con un colpo di testa dei suoi che spiana la strada ai giallorossi. Poi gioca in scioltezza, spingendo con continuità. Dal 72′ Ghilardi sv.
Ndicka 7 – L’attacco viola, privo di Kean e Piccoli, gli fa il solletico. Lui guida la retroguardia con personalità e chirurgica precisione.
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Hermoso 7,5 – Prima accomoda il pallone per la rete di Wesley, quindi si mette in proprio scaraventando in rete un assist al bacio di Konè. Dall’83’ Ziolkowski sv.
Celik 6,5 – Si occupa con attenzione della corsia destra, senza strafare ma con la giusta cura.
Konè 7,5 – Quando c’è lui in mezzo al campo la differenza si sente. Strappi, giocate e assist per una prova a tutto tondo. Dal 63′ El Shaarawy 6,5 – Ingresso in campo nel momento più facile, gioca sul velluto.
Cristante 6,5 – Torna a vestire i panni del gregario. Impegno e perseveranza al servizio della squadra.
Wesley 8 – Giocatore universale: difende e attacca con qualità estrema. Segna con un destro perfetto la rete del raddoppio romanista. Intoccabile.
Soulè 6,5 – Non è ancora il giocatore che avevamo ammirato nella prima parte di stagione, ma la sua presenza a destra dà comunque uno sfogo prezioso all’azione romanista. Dal 72′ Dybala sv.
Pisilli 7,5 – Agisce più dietro di quello che si pensava, ma anche nel ruolo di mediano sa il fatto suo. Perfettamente calciato l’angolo che porta alla rete del vantaggio, poi si toglie lo sfizio del gol.
Malen 7 – L’Olimpico è pazzo di lui e applaude ogni sua giocata. Coglie due traverse, poi disegna un assist di esterno, il secondo consecutivo, per il poker firmato da Pisilli. Stranamente, nel festival di gol, il suo nome non compare nel tabellino. Dall’82’ Vaz. sv
GIAN PIERO GASPERINI 7,5 – La Roma al completo è tutta un’altra cosa. La squadra ci mette poco a schiantare la viola con una prestazione sontuosa. Ora serve il filotto.
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Giallorossi.net – Andrea Fiorini