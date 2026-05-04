LIVE! Roma-Fiorentina: le probabili formazioni

Tutto pronto allo stadio Olimpico per Roma-Fiorentina, match valido per la 35ª giornata di Serie A. I giallorossi si giocano una fetta importante della stagione: dopo i passi falsi di Juventus e Milan, la squadra di Gasperini ha l’occasione di riaprire concretamente la corsa Champions.
Atmosfera delle grandi occasioni nell’impianto capitolino, con il pubblico pronto a spingere la Roma in una gara che vale tantissimo. Di fronte una Fiorentina in buona condizione, che nonostante le assenze in attacco proverà comunque a complicare i piani giallorossi.
IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 18:45 – Cancelli aperti all’Olimpico, due ore esatte all’inizio del match. Cielo nuvoloso sopra la Capitale ma non sono previste precipitazioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: un solo rebus da sciogliere nella Roma, con Pisilli leggermente favorito su Dybala alle spalle di Malen.
ROMA-FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: –
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Ranieri, Pongracic, Dodò; Ndour, Mandragora, Harrison, Fagioli, Gosens; Solomon; Gudmundsson. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: –
ARBITRO: Zufferli.
ASSISTENTI: Rossi-Ceccon.
IV UOMO: Rapuano.
VAR: Di Paolo.
AVAR: Di Bello.
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Giallorossi.net – Andrea Fiorini