Calciomercato Roma, dall’Olanda: giallorossi seriamente interessati ad Akè del City

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Nathan Aké è sempre più vicino all’addio al Manchester City e il suo nome torna a circolare con insistenza anche in Serie A.

Il difensore centrale mancino, già accostato nei giorni scorsi alla Roma, viene indicato tra i possibili protagonisti del prossimo mercato estivo. Dopo l’esperienza in Premier League, l’olandese sarebbe orientato a valutare il trasferimento in Italia.

Sul giocatore, affermano media olandesi, c’è l’interesse concreto della Roma e della Juventus, mentre anche il Milan potrebbe tornare alla carica dopo il tentativo già effettuato nella sessione invernale.

Profilo di esperienza e leadership, Aké rappresenta una soluzione che diversi club italiani stanno monitorando in vista della prossima stagione.

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Fonte: vi.nl

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8 Commenti

  2. Ci credo poco, ma nel caso penso al posto di Hermoso.
    Il ruolo è quello: braccetto di sinistra.
    Nessuno dei due è adatto alle altre due posizioni della difesa a 3.
    Ake difetta nel gioco aereo per essere l’alternativa a Ndicka.
    Il giocatore è buono ed adatto al modo di pressare aggressivo dei difensori di Gasperini, ma visto lo stipendio è difficile che venga preso come vice di Hermoso, o viceversa.

  3. sarebbe oro ma pare sia destinato all’Inter, tramite Akanji, essendo amici da sempre. sarebbe un grande colpo, in Italia questo domina alla Smalling

  5. Ottimo per panchinare uno tra hermoso o Mancini. Se vuoi panchine forti (hermoso/mancini da panchinari tanta roba) devi comprare giocatori più forti.

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