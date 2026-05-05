Il manifesto programmatico di Gasp: “O lavoro con le mie idee o vado altrove”

Non è stato solo un commento a caldo dopo una vittoria larga. Quello che Gian Piero Gasperini ha affidato ai microfoni di Sky, Dazn e poi alla conferenza stampa dopo il 4-0 alla Fiorentina è qualcosa di più strutturato: un manifesto programmatico, chiaro e senza margini di interpretazione. Il tecnico ha tracciato la Roma che vuole costruire, e lo ha fatto con la consueta schiettezza.

Il punto di partenza è il gruppo. Che non va smantellato, ma puntellato, specialmente in attacco. Gasperini lo ha elogiato ancora una volta, sottolineando con forza quanto si sia compattato — e quanto lo abbia fatto proprio nella settimana più turbolenta, quella della separazione da Ranieri. Una squadra che, a suo giudizio, non è da quinto o sesto posto: questa è la base, non il tetto. Va rafforzata con acquisti adeguati, e allora potrà puntare a traguardi ben più alti.

Ma è sulla questione delle idee che il tecnico ha alzato il tiro nel modo più netto. “Se devo lavorare, devo lavorare con le mie idee”, ha detto Gasperini. “Se devo lavorare con le idee degli altri, è meglio che mi trovi un altro posto.” Una dichiarazione che vale più di mille comunicati: o il progetto è suo, o non c’è progetto.

Sul fronte dirigenziale, la posizione di Massara resta in bilico. Gasperini ha parlato di “disguidi” che hanno generato problemi già a inizio stagione. Il tecnico aveva chiesto a chiare lettere rinforzi in attacco, che non sono arrivati. Ora serve chiarezza e unità di vedute. I Friedkin sembrano aver scelto da che parte stare. Il tempo delle parole è finito: tocca ai fatti.

Giallorossi.net – G. Pinoli