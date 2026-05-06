FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 6 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Derby e Internazionali: caos date

La contemporaneità tra Roma-Lazio e la finale degli Internazionali di tennis preoccupa Questura e Prefettura: il derby, inizialmente previsto alle 12:30, potrebbe slittare a lunedì per motivi di ordine pubblico. Il timore riguarda soprattutto il deflusso dall’Olimpico e l’afflusso al Foro Italico, con rischio tensioni tra tifosi in una zona già congestionata dal torneo di tennis. Decisione finale attesa nei prossimi giorni. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – Rinnovi, comanda Gasp

Dopo i propositi di rivoluzione seguiti ai ko con Juve, Genoa e Como, la Roma cambia strategia: con la Champions vicina, Gasperini vuole tenere intatta l’ossatura della squadra. Dybala e Pellegrini ora sono più vicini al rinnovo che all’addio. Situazione delicata anche per Çelik: il turco chiede 4 milioni contro i 2,6 offerti dalla Roma e avrebbe ricevuto una proposta dalla Turchia, usata però soprattutto per alzare la pressione sul club giallorosso. (La Repubblica)

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Ore 7:40 – La difesa trascina la Roma: muro dietro e gol davanti

La rincorsa Champions della Roma passa dalla difesa: dopo i 5 gol subiti con l’Inter, i giallorossi ne hanno incassato solo uno nelle ultime 4 gare, confermandosi miglior difesa casalinga della Serie A con appena 10 reti subite all’Olimpico. Ma il reparto arretrato è decisivo anche davanti: contro la Fiorentina hanno segnato Mancini, Wesley e Hermoso, simboli del gioco offensivo di Gasperini. Lo spagnolo è il difensore centrale più prolifico in casa, mentre Mancini ha superato Aldair tra i difensori goleador romanisti. (Gasport)

IN AGGIORNAMENTO…

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6 Commenti

  2. la logica e la ragione di non dover dire poi…..” si sapeva! ” è giocare di lunedì. Immaginate una finale con Sinner……e un derby con 3 punti per la Champions…..solo dementi seriaii non lo capiscono !!!!!

  3. Il derby verrà giocato dopo la finale di Coppa Italia, che non infastidisce gli Internazionali a quanto pare. Quindi lo spostamento anche di un solo giorno da loro la possibilità di riposare. Qui c’è tentativo di far casino per falsare la gara…

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