FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 6 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – Derby e Internazionali: caos date
La contemporaneità tra Roma-Lazio e la finale degli Internazionali di tennis preoccupa Questura e Prefettura: il derby, inizialmente previsto alle 12:30, potrebbe slittare a lunedì per motivi di ordine pubblico. Il timore riguarda soprattutto il deflusso dall’Olimpico e l’afflusso al Foro Italico, con rischio tensioni tra tifosi in una zona già congestionata dal torneo di tennis. Decisione finale attesa nei prossimi giorni. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:30 – Rinnovi, comanda Gasp
Dopo i propositi di rivoluzione seguiti ai ko con Juve, Genoa e Como, la Roma cambia strategia: con la Champions vicina, Gasperini vuole tenere intatta l’ossatura della squadra. Dybala e Pellegrini ora sono più vicini al rinnovo che all’addio. Situazione delicata anche per Çelik: il turco chiede 4 milioni contro i 2,6 offerti dalla Roma e avrebbe ricevuto una proposta dalla Turchia, usata però soprattutto per alzare la pressione sul club giallorosso. (La Repubblica)
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Ore 7:40 – La difesa trascina la Roma: muro dietro e gol davanti
La rincorsa Champions della Roma passa dalla difesa: dopo i 5 gol subiti con l’Inter, i giallorossi ne hanno incassato solo uno nelle ultime 4 gare, confermandosi miglior difesa casalinga della Serie A con appena 10 reti subite all’Olimpico. Ma il reparto arretrato è decisivo anche davanti: contro la Fiorentina hanno segnato Mancini, Wesley e Hermoso, simboli del gioco offensivo di Gasperini. Lo spagnolo è il difensore centrale più prolifico in casa, mentre Mancini ha superato Aldair tra i difensori goleador romanisti. (Gasport)
IN AGGIORNAMENTO…
Il Derby DEVE essere spostato a Lunedì. Qualunque altra scelta è follia
la logica e la ragione di non dover dire poi…..” si sapeva! ” è giocare di lunedì. Immaginate una finale con Sinner……e un derby con 3 punti per la Champions…..solo dementi seriaii non lo capiscono !!!!!
Il derby verrà giocato dopo la finale di Coppa Italia, che non infastidisce gli Internazionali a quanto pare. Quindi lo spostamento anche di un solo giorno da loro la possibilità di riposare. Qui c’è tentativo di far casino per falsare la gara…
Che organizzazione fantastica, adesso il problema del derby e del Foro Italico, quando le date si sanno da 6 mesi…
con la juve non abbiamo perso..
Vi prego, 4 milioni a Celik no… Gasperini se ne andrà, mentre il turco ci rimarrà sul groppone
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.