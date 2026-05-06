ULTIME DA TRIGORIA – Personalizzato per Malen, ancora out Dovbyk e Pellegrini

Prosegue la preparazione della Roma in vista del prossimo impegno di campionato sul campo del Parma. Oggi la squadra è scesa in campo a Trigoria per una seduta di allenamento pomeridiana.
Donyell Malen ha svolto lavoro personalizzato, seguendo il programma stabilito dallo staff tecnico e medico: per l’attaccante dunque nulla di allarmante.
Ancora a parte invece Lorenzo Pellegrini, Artem Dovbyk e Bryan Zaragoza, che non hanno lavorato con il gruppo. Certa l’assenza dei primi due contro i ducali, qualche speranza invece per lo spagnolo.
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Giallorossi.net – A. F.
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