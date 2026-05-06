Calciomercato Roma, possibile scambio Ndicka-Koopmeiners con la Juventus

Non soltanto la corsa Champions. Roma e Juventus potrebbero incrociarsi anche sul mercato nella prossima estate.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, i bianconeri sono alla ricerca di un difensore mancino da affiancare a Bremer e tra i profili più apprezzati c’è Evan Ndicka. Il centrale della Roma conosce già molto bene la Serie A e potrebbe rientrare tra i giocatori sacrificabili per consentire al club giallorosso di sistemare i conti entro fine giugno ed evitare possibili sanzioni UEFA.

La Juventus riflette sull’operazione, ma deve fare i conti con una disponibilità economica limitata. Per questo starebbe prendendo forma l’idea di inserire Teun Koopmeiners come contropartita tecnica.

L’olandese, arrivato a Torino per una cifra vicina ai 60 milioni, non ha convinto e starebbe valutando l’addio. L’eventuale approdo alla Roma potrebbe rappresentare una soluzione gradita, anche per ritrovare Gian Piero Gasperini, tecnico con cui aveva raggiunto livelli altissimi all’Atalanta.

Fonte: Gazzetta.it