Calciomercato Roma, avanza Manna come nuovo ds: contatti positivi tra le parti

La Roma ha le idee chiare su chi vuole alla direzione sportiva. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo De Santis, Giovanni Manna del Napoli è il nome in cima alla lista per raccogliere l’eredità di Frederic Massara: c’è già stato un primo contatto tra il dirigente azzurro e la proprietà giallorossa, e l’incontro è andato bene. Le parti si sono lasciate con una buona impressione reciproca.
Ora si apre la fase più delicata: trattare con Aurelio De Laurentiis per strappare Manna al Napoli, pagando un indennizzo necessario a liberarlo dal suo contratto. Un passaggio tutt’altro che scontato, considerando i rapporti non sempre semplici con il presidente partenopeo.
Manna resta comunque l’obiettivo principale. La Roma vuole chiudere presto questa casella, per dare a Gasperini gli strumenti dirigenziali su cui costruire il progetto della prossima stagione.
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Fonte: Radio Manà Sport
Perdonate l’ignoranza, ma Manna non può dare semplicemente le dimissioni e farsi spalmare ciò a cui rinuncia sul nuovo contratto con la Roma?
Perchè indennizzo? Grazie a chi mi spiega.
Avrà qualche penale o clausola particolare, De Laurentiis non è nuovo a questa roba, tipo la storia sui diritti di immagine dei calciatori, personalmente non tratterei mai con il Napoli visto il presidente, credo che potremo fare calciomercato anche senza questo DS.
De Laurentiis ti farà penare e molto. Ma gasperini non vuole Massara e allora ……. Il problema millenario del potere assoluto al singolo
se si vince che importa se comanda uno? Berlusconi al Milan ha fatto acquisti formazioni e compagnia bella, i loro scudetti e champions non valgono meno delle altre. conte non mi pare un cooperatore. non diciamo cose tanto per avere la fortuna/sfortuna di dire dopo “ve lo avevo detto”. non mi pare voglia rubare soldi alla società o denigrare il club o la città. è volenteroso è capace ha già vinto altrove, diamogli il giocattolo che vuole e vediamo. alla fine tireremo i conti.
Dura fare il Ds a Roma.
Tutti triturati insultati licenziati
Poi la REALTA :
GHISOLFI – Sunderland , pur con “pippa Le Fee ( altro triturato ) ” da neopromossa 12ma in classifica., mai in pericolo.
PINTO -Bournemoth
chiuso con un UTILE di 130 mln i trasferimenti.
6 posto in classifica
con Kluivert ( altro triturato )
MONCHI – Aston Villa
lascia a settembre ’25.AV attualmente 5 in PL semifinalista UEFA League
il nuovo DS cede Malen e prende Abraham (altro triturato )
NB
Calafiori triturato
Non mi interessa chi sarà, vorrei potere non saperlo.
Portate, per una volta, uno che pensa a fare LA SQUADRA intervenendo, come priorità assoluta, sui ruoli specifici secondo le criticità e secondo le indicazioni del mister.
Non uno che lascia a mollo l’allenatore che si sgola per sessioni intere per avere uno straccio di esterno sinistro perchè ci deve fare vedere quanto è fico a spendere 25 milioni per Vaz e costringere quel cristiano affrontare una stagione intera col faraone e pellegrini .
quindi togliere parte del budget di mercato per pagare un DS blindato fino al 2029 dal Napoli.
Friedkin mai fatto questo.
con quei soldi ci si paga un ingaggio top.
Non per andare contro al giornalista ma Friedkin questa roba non l’ ha mai fatta, senza tenere a mente che stiamo pagano ingaggiobabRanieri e forse a Massara se non rinuncia.
Profilo Buono.
Tutto dipende da cosa c’è scritto nel contratto tra Napoli e Manna, ma sicuramente De Laurentis non firma contratti che lasciano alla controparte la possibilità di svegliarsi una mattina e dire, arrivederci e grazie, sensa conseguenze. Comunque De Laurentis e Fredkins sono entrambi nel mondo del cinema e del calcio, in lega sono su posizioni vicine , credo che un modo lo trovano, magari con delle contropartite anche al di fuori dal mondo del calcio.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.