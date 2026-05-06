Calciomercato Roma, avanza Manna come nuovo ds: contatti positivi tra le parti

La Roma ha le idee chiare su chi vuole alla direzione sportiva. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo De Santis, Giovanni Manna del Napoli è il nome in cima alla lista per raccogliere l’eredità di Frederic Massara: c’è già stato un primo contatto tra il dirigente azzurro e la proprietà giallorossa, e l’incontro è andato bene. Le parti si sono lasciate con una buona impressione reciproca.

Ora si apre la fase più delicata: trattare con Aurelio De Laurentiis per strappare Manna al Napoli, pagando un indennizzo necessario a liberarlo dal suo contratto. Un passaggio tutt’altro che scontato, considerando i rapporti non sempre semplici con il presidente partenopeo.

Manna resta comunque l’obiettivo principale. La Roma vuole chiudere presto questa casella, per dare a Gasperini gli strumenti dirigenziali su cui costruire il progetto della prossima stagione.

Fonte: Radio Manà Sport