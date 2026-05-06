Parma-Roma: arbitra Chiffi con Mazzoleni al Var

Sarà Daniele Chiffi a dirigere Parma-Roma, sfida valida per la 36ª giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18 allo stadio Ennio Tardini.
Il direttore di gara sarà assistito da Bahri e Vecchi, mentre il quarto uomo sarà Fabio Maresca. In sala VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni, con Paganessi nel ruolo di AVAR.
Di seguito l’elenco completo delle designazioni per il 36esimo turno di campionato.
TORINO – SASSUOLO Venerdì 8/05 h. 20.45
GALIPO’ (foto)
BINDONI – TEGONI
IV: MARESCA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PRONTERA
CAGLIARI – UDINESE Sabato 9/05 h. 15.00
DIONISI
SCATRAGLI – TRINCHIERI
IV: TURRINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: COSSO
LAZIO – INTER Sabato 9/05 h. 18.00
ABISSO
FONTANI – BIFFI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MASSA
LECCE – JUVENTUS Sabato 9/05 h. 20.45
COLOMBO
IMPERIALE – CECCONI
IV: TREMOLADA
VAR: MARIANI
AVAR: MAZZOLENI
H. VERONA – COMO h. 12.30
DI BELLO
LO CICERO – BERCIGLI
IV: BONACINA
VAR: CAMPLONE
AVAR: LA PENNA
CREMONESE – PISA h. 15.00
AYROLDI
ROSSI L. – ROSSI M.
IV: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: PEZZUTO
FIORENTINA – GENOA h. 15.00
MASSIMI
MOKHTAR – CAVALLINA
IV: CALZAVARA
VAR: MASSA
AVAR: PAIRETTO
PARMA – ROMA h. 18.00
CHIFFI
BAHRI – VECCHI
IV: MARESCA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
MILAN – ATALANTA h. 20.45
ZUFFERLI
DEI GIUDICI – ROSSI C.
IV: FOURNEAU
VAR: DI PAOLO
AVAR: MARIANI
NAPOLI – BOLOGNA Lunedì 11/05 h. 20.45
PICCININI
COLAROSSI – YOSHIKAWA
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: GIUA
