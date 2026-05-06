Prima le cessioni, poi gli acquisti: Summerville e Tzolis le idee di Gasp

Gian Piero Gasperini ha le idee molto chiare su come dovrà essere costruita la Roma del futuro. Il tecnico vuole aumentare qualità, velocità e imprevedibilità offensiva, ed è proprio lì che si stanno concentrando le attenzioni del club in vista dell’estate.

Dopo le cessioni da operare entro il 30 giugno per fare plusvalenze (Svilar, Ndicka, Konè e Soulè i giocatori a rischio), la Roma passerà alla fase due: quella dei rinforzi, che si concentreranno in attacco.

Uno dei nomi che continua a piacere è quello di Crysencio Summerville del West Ham, profilo già seguito in passato e tornato di moda nelle ultime settimane. Esterno rapido e offensivo, viene considerato uno dei giocatori ideali per il calcio aggressivo e verticale di Gasperini.

Ma non è l’unico nome sul tavolo. Dalla stessa agenzia che cura gli interessi di Donyell Malen è stato proposto anche Christos Tzolis, ala sinistra del Club Brugge valutata intorno ai 30 milioni di euro. La Roma aveva già effettuato un sondaggio la scorsa estate e il nome potrebbe tornare concretamente nei radar giallorossi.

Occhi puntati anche sui giovani talenti emergenti. Tra questi c’è Kerim Alajbegovic, stellina del Bayer Leverkusen seguita con attenzione anche da Inter e Napoli. Al momento gli azzurri sembrano avanti, ma la Roma continua a monitorare la situazione.

Fonte: Gazzetta dello Sport