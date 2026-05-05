Calciomercato Roma, Gasperini vuole trattenere anche Celik ed El Shaarawy

Gian Piero Gasperini vuole ripartire da certezze e si muove in prima persona per trattenere praticamente tutti i calciatori a scadenza della Roma. Tra questi ci sono Zeki Celik e Stephan El Shaarawy, due profili che sembravano lontani dalla permanenza e che invece potrebbero restare in giallorosso.

Per l’attaccante, in particolare, resta aperta la possibilità di continuare a vestire la maglia della Roma anche nella prossima stagione. Molto dipenderà dagli sviluppi dei contatti in corso, ma il tecnico ha già fatto capire di voler puntare su di lui.

Gasperini considera entrambi pedine importanti nel suo progetto e attende di capire se ci saranno i margini per chiudere positivamente le trattative. Oltre a loro, l’allenatore spinge anche per la conferma di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, compatibilmente con le condizioni per la loro permanenza.

La linea di Gasperini è chiara: mantenere una base solida e costruire su quella per alzare il livello della squadra.

Fonte: Gianlucadimarzio.com