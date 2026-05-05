Calciomercato Roma, Gasperini vuole trattenere anche Celik ed El Shaarawy

Gian Piero Gasperini vuole ripartire da certezze e si muove in prima persona per trattenere praticamente tutti i calciatori a scadenza della Roma. Tra questi ci sono Zeki Celik e Stephan El Shaarawy, due profili che sembravano lontani dalla permanenza e che invece potrebbero restare in giallorosso.
Per l’attaccante, in particolare, resta aperta la possibilità di continuare a vestire la maglia della Roma anche nella prossima stagione. Molto dipenderà dagli sviluppi dei contatti in corso, ma il tecnico ha già fatto capire di voler puntare su di lui.
Gasperini considera entrambi pedine importanti nel suo progetto e attende di capire se ci saranno i margini per chiudere positivamente le trattative. Oltre a loro, l’allenatore spinge anche per la conferma di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, compatibilmente con le condizioni per la loro permanenza.
La linea di Gasperini è chiara: mantenere una base solida e costruire su quella per alzare il livello della squadra.
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Fonte: Gianlucadimarzio.com
Nessuna uscita e risparmio sugli ingaggi…. nessun o scarso mercato in entrata. A meno di centrare la CL che cambierebbe di molto le cose.
Se va bene al Gasp questa situazione, ce la faremo andare bene anche noi tifosi.
Il Faraone professionista serio. Attaccato alla maglia. Fa’ sempre del suo quando entra. Non si lamenta mai se lasciato fuori. Mai una polemica, una frase sbagliata o un commento contro la Roma, l’allenatore o i Presidenti. Esemplare.
non serve il ds, fa tutto lui.
Bene si prospetta una grande Roma in vista del centenario con i grandi Friedkin pronti ad investire come sempre, occhio però ad accollare al mister certe scelte di comodo
e poi si meravigliano perché alcuni tifosi contestano
io non mi considero un esperto di calcio, certamente non ho la presunzione di saperne più di gasperini, ma che celik non azzecca un cross dal 1954 me lo sono sognato o è reale? tutta sta ossessione per il suo rinnovo me la spiego soltanto se smetterà finalmente di giocare sulla fascia e tornerà a fare la riserva del braccetto di difesa
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.