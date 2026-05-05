FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 5 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – I voti dei quotidiani: Wesley devastante, Malen incanta

La Roma travolge 4-0 la Fiorentina e mette pressione alla Juve: protagonista Malen, “incubo della difesa viola” con un altro assist d’esterno. Brilla anche Hermoso (gol e assist), superlativo Wesley, autore di una prova totale con rete e corsa continua. Tra i migliori anche Pisilli, Konè e Mancini. Gasp promosso a pieni voti (7,5 di media).

Ore 8:25 – Roma-Fiorentina, la moviola: Zufferli promosso

Direzione positiva per Luca Zufferli in Roma-Fiorentina: partita senza episodi decisivi e ben controllata dall’arbitro, valutato tra il 6 e il 6,5 dai quotidiani. Corretti i gol della Roma e le principali decisioni disciplinari, con qualche dubbio su contatti in area (Koné-Ndour e Ranieri-Wesley). Nel complesso gara gestita con tranquillità e buon metro di giudizio. (Gazzetta, CorSport, Messaggero, Il Tempo)

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