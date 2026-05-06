Gasp-Roma, patti chiari

“Gasp, patti chiari”. È questo il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport per raccontare il momento della Roma e soprattutto il messaggio lanciato da Gian Piero Gasperini alla proprietà.

Dopo il netto 4-0 sulla Fiorentina, il tecnico ha parlato in maniera chiara del futuro, facendo capire come nei prossimi giorni sarà decisivo il confronto con Dan Friedkin e Ryan Friedkin. Gasperini vuole che il progetto venga definito senza ambiguità, anche alla luce dei fraintendimenti che, secondo lui, ci sono stati all’inizio della stagione tra le sue idee e quelle della società.

Il tecnico chiede sintonia totale. Sugli acquisti, sul nome del prossimo direttore sportivo e persino sull’organizzazione dello staff medico. Temi sui quali Gasperini vuole avere un peso preciso nella costruzione della Roma del futuro.

L’obiettivo è chiaro: creare basi solide per il definitivo salto di qualità. La Champions resta ancora possibile in questo finale di stagione, ma il ragionamento del tecnico va oltre l’immediato. L’idea è costruire una squadra stabilmente competitiva ad alti livelli.

Anche sul mercato la linea è stata tracciata. Gasperini non vuole smantellare il gruppo attuale, che considera una base valida e forte. L’intenzione è quella di mantenere l’ossatura della squadra e aggiungere innesti mirati, profili funzionali e già pronti, sulla scia di operazioni come quelle che hanno portato a Roma Donyell Malen e Wesley.

Adesso la palla passa alla proprietà. La sensazione è che i Friedkin siano orientati a seguire la linea dell’allenatore, ma dopo i messaggi pubblici delle ultime settimane serviranno risposte concrete. Gasperini le aspetta. E questa volta vuole garanzie chiare.

Fonte: Corriere dello Sport