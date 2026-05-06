Pisilli, dal sì di Gasp alla cessione alla titolarità: ora vale più di 30 milioni

Fino a pochi mesi fa, il futuro di Niccolò Pisilli sembrava lontano dalla Roma. Oggi, invece, è diventato uno dei simboli della squadra di Gian Piero Gasperini e uno dei protagonisti della rincorsa Champions.
Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il tecnico è tornato sull’argomento: “Da dicembre in poi si parlava che Pisilli dovesse andare via. Per fortuna sono riuscito a trattenerlo”. Una frase che racconta bene la svolta vissuta dal centrocampista giallorosso.
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, però, l’ipotesi cessione era stata molto concreta e aveva avuto inizialmente anche il via libera dello stesso Gasperini. Il poco spazio trovato dal classe 2004 nella prima parte di stagione aveva aperto scenari diversi: fino alla fine del 2025, in campionato erano arrivate appena quattro presenze, con soli 25 minuti come massimo impiego in una gara.
Il Genoa si era mosso concretamente e l’operazione avrebbe potuto chiudersi al termine del mercato invernale, soprattutto dopo il rientro di Neil El Aynaoui dalla Coppa d’Africa. Poi qualcosa è cambiato. Gasperini ha deciso di puntare su Pisilli, aumentandone spazio e responsabilità. E il centrocampista ha risposto con prestazioni sempre più convincenti, fino a diventare uno dei giocatori più importanti della Roma in questo finale di stagione.
Contro Bologna e Fiorentina è stato tra i migliori in campo, confermando una crescita che oggi appare evidente non solo nelle giocate, ma anche nei numeri. Gasperini lo considera ormai un centrocampista totale, l’Italia uno dei giovani da cui ripartire, e i top club uno dei calciatori più interessanti per il futuro: la sua quotazione ha già toccato i 30 milioni di euro.
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Fonti: Corriere della Sera, Corriere dello Sport
Veramente era quasi stato ceduto, visto che non veniva fatto giocare nonostante le ottime performance con la nazionale under 21. Poi per un caso fortuito la cessione non è andata in porto ed è rimasto fortunatamente alla Roma. Il tecnico non lo reputava all’altezza così come sta facendo con altri giocatori. Anche altri giocatori mandati via stanno facendo bene altrove.
E quale sarebbe questo caso fortuito? Illuminaci
ricordati la partita di europa league, dove per colpa di una sua distrazione abbiamo preso gol. I giovani vanno fatti crescere anche tenendoli in panchina. Gasperini ha fatto con Pisilli quello che doveva fare per farlo crescere come poi è stato
Secondo me stiamo esagerando in certe analisi.
Pisilli è stato fatto giocare quando, a parte crista te, erano tutti indisponibili, ma è naturale come cosa.
Però non sopravvalutiamo un giocatore che a parte la grande corsa e la generosità ha poco altro (un simil frattesi).
Può essere SICURAMENTE una risorsa interessante, ma non un titolare.
Io lo terrei, ma attenzione a definirlo titolare o pseudo titolare, perché facciamo l’ennesimo errore di valutazione.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.