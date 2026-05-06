Cassano: “Ranieri ha detto un sacco di ca**te. Consiglio a Gasp di andarsene via”

Antonio Cassano torna a parlare della Roma e lo fa con parole durissime nel corso di “Viva el Futbol”, soffermandosi soprattutto sul futuro di Gian Piero Gasperini e sul ruolo di Claudio Ranieri.

“Ranieri ha detto ca**ate su ca**ate”, ha dichiarato l’ex attaccante giallorosso. “Conoscendo la piazza di Roma il prossimo anno se le cose dovessero andare male tutti se la prenderanno con Gasperini e si rigirerà tutto”.

Cassano ha poi chiamato in causa anche la proprietà: “I Friedkin gli devono fare una squadra decente. In questi anni la Roma non è mai andata oltre il quinto posto, se riparti da Dybala non si va avanti”.

Nel suo intervento, l’ex fantasista ha anche immaginato uno scenario complicato in caso di difficoltà future: “Poi appena ci saranno i primi problemi i tifosi diranno che aveva ragione Ranieri”. Infine il consiglio diretto a Gasperini: “Consiglierei a Gasperini di andare via, se si mette sul mercato può andare al Milan. Ha fatto otto mesi eccezionali con una squadra scarsissima”.

Fonte: Viva El Futbol