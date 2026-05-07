“Gasperson”: Friedkin dà pieni poteri al tecnico

“Gaspersson”. È questo il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport per raccontare la nuova dimensione di Gian Piero Gasperini dentro la Roma. Un riferimento evidente a Alex Ferguson e al modello manageriale all’inglese.

L’idea dei Friedkin sarebbe infatti quella di affidare al tecnico un peso sempre maggiore non soltanto sul campo, ma anche nelle scelte strategiche del club. Gasperini non sarà solo allenatore: avrà voce forte sul progetto tecnico, sulle figure da inserire nell’organigramma e sulle decisioni di mercato.

Un ruolo ancora più centrale rispetto a quello avuto all’Atalanta, dove il tecnico aveva già ampia influenza ma senza arrivare a un controllo così esteso. La Roma vuole costruire una struttura più solida e organizzata attorno alle sue idee, nel tentativo di compiere il definitivo salto di qualità.

I confronti con la proprietà sono continui e riguardano soprattutto le figure tecniche da inserire, a partire dal nuovo direttore sportivo che dovrà sostituire Frederic Massara. Ma non solo: il tecnico vedrebbe di buon occhio il ritorno di Totti in società. Intanto Friedkin si è convinto che la strada giusta da seguire è quella tracciata da Gasperini, determinato come il presidente a portare finalmente la Roma in un’altra dimensione.

I soldi, da soli, non potranno essere sufficienti. I figli di Dan sono entrambi in Italia: il vicepresidente Ryan sta incontrando professionalità varie, soprattutto dirigenziali, tra ds e manager, mentre Corbin si è insediato a Trigoria per approfondire di persona dinamiche e situazioni che possono aver generato le famose incomprensioni.

La nuova Roma, insomma, prende forma sempre più a immagine e somiglianza di Gasperini.

Fonte: Corriere dello Sport