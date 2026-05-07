Calciomercato Roma: si ragiona a uno scambio di prestiti tra Dovbyk e Piccoli

Sul taccuino della Roma cominciano ad apparire i primi nomi concreti in vista della prossima estate. Secondo quanto riportato da Leggo, sta prendendo corpo un’ipotesi di mercato che intreccia i destini giallorossi con quelli della Fiorentina.
L’idea sarebbe uno scambio di prestiti: Artem Dovbyk in viola, Roberto Piccoli a Roma. Un’operazione che, se dovesse concretizzarsi, direbbe molto sulle intenzioni di Gasperini riguardo al centravanti ucraino — mai davvero convincente in questa stagione — e rivelerebbe al tempo stesso un profilo preciso di attaccante che il tecnico bergamasco ha in mente per il suo nuovo progetto.
Piccoli è un nome che Gasperini conosce bene, meglio di chiunque altro. Il centravanti è cresciuto proprio all’Atalanta, arrivato a tredici anni nel settore giovanile nerazzurro, senza però riuscire a sfondare in prima squadra. Da lì una lunga odissea in prestito — Spezia, Genoa, Lecce, Empoli, Verona — prima che Cagliari diventasse la sua vera palestra. Un percorso tortuoso, ma formativo, che aveva convinto la Fiorentina a puntarci con convinzione la scorsa estate: circa 25 milioni più bonus al Cagliari, una cifra che ha sollevato più di qualche perplessità, anche tenendo conto che ai sardi spetta una percentuale sulla futura rivendita.
Le polemiche, però, non sono arrivate soltanto dal mercato. Piccoli ha chiuso la stagione con appena tre reti in campionato, un bottino magro che ha contribuito ad alimentare il dibattito attorno al suo valore reale. Va detto, tuttavia, che l’annata viola è stata un disastro collettivo: una squadra che ha lottato per la salvezza fino alle ultime giornate non è il contesto ideale per giudicare un attaccante nel pieno della sua costruzione.
Ed è proprio qui che entra in gioco la variabile Gasperini. A 25 anni, Piccoli ha ancora tutto da dimostrare — e Gasp è forse l’allenatore italiano più capace di far esplodere centravanti che altrove non hanno trovato la loro dimensione. Un profilo da scommessa ragionata, insomma. Purché il prezzo del biglietto, stavolta, non pesi troppo sulla valutazione finale.
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Fonte: Leggo
direi che a fantasia siete insuperabili
No, io voglio vedere Dovbik con Malen, Wesley a Destra e un serio ES.
E certo, prendiamo tutte le pippe prodotte dall’Atalanta in questi anni, mica quelli forti. Per fortuna si tratta dell’ennesimo articolo su ordinazione di un procuratore…
Avoja a ragionà…
altra scommessa la realta e che ora dobvik vale 10 milioni pero ne hai cacciati 35 kumbulla ne hai cacciati 24 ora vale 0 risultato 50 milioni buttati cosa dite ora
Ottima idea!
due giocatori invendibili alle condizioni economiche di partenza……buon modo di farli rientrare in gioco e testarne le qualità.Fare la muffa in panchina sarebbe comunque deleterio…e cedere Dovbyk ad una (speriamo) non concorrente sarebbe cosa buona……poi vedremo.
Per carità…non sono un “addetto ai lavori”, ma personalmente questo scambio non mi convince per niente !!!
SFR
ma il prossimo anno bisogna lottare per non retrocedere? no perché piccoli va bene per quello
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.