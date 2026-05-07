“ON AIR!” – Rossi: “Sento puzza di separazione da Gasp, sarebbe un disastro”, Piacentini: “Sì allo scambio Ndicka-Koopmeiners”, Nardo: “Ziolkowski via? Guardate se non diventa il nuovo Hujsen…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Gasperini volendo tenere Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy sta diffondendo una comunicazione che va in direzione opposta e contraria a quella esposta circa un mese fa dalla società. Alla fine è arrivato Corbin Friedkin a Trigoria, che non ha niente a spartire con la Roma, e mi sembra un messaggio chiaro da parte della proprietà: non è che comandi tu, non decidi tu. Questa è una cosa molto Usa. Ho la brutta sensazione che si stia andando in una direzione molto pericolosa: io a oggi scommetterei su Gasperini che va via, ma non che lo mandano via loro, che lo spingono ad andare via. Quest’aria mi puzza tanto di separazione, e sarebbe un disastro totale…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Scambio Ndicka-Koopmeiners? Verrebbero comunque messi a bilancio, la cessione dell’ivoriano andrebbe a sistemare il bilancio attuale. Formalmente sarebbero due operazioni separate: prima cedi Ndicka a 30-35 milioni alla Juve entro il 30 giugno, e poi il 1 luglio prendi Koopemeiners a una cifra simile. Poi bisognerebbe discutere del valore dei due calciatori. Il prezzo onesto di Koopmeiners? Io direi 25-30 milioni. Non so se vale meno di Ndicka: uno è un centrocampista offensivo, l’altro un difensore…Io lo farei, e sinceramente penso lo farebbe anche Gasperini… ”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “A Gasperini interessa solo della squadra, non gli interessa fare comunicazione o parlare di politica: staff medico, staff atletico, ritiro e idee sul mercato devono passare da lui. Serve però il contraltare della società, che ha bisogno di una rappresentatività forte della proprietà che deve presiedere il club. La cosa più facile sarebbe responsabilizzare Ryan Friedkin a fare il presidente della Roma. Ma questa estremizzazione che Gasperini voglia fare il presidente della Roma è una sciocchezza, è un messaggio sbagliato. Se è vero quello che hanno scritto i Friedkin, che la loro totale fiducia è in Gasperini, allora questa fiducia totale deve tramutarsi in fatti…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Far passare che Gasperini sia la panacea di tutti i mali della Roma è sbagliato. Non è che tutto quello che tocca è oro, non è Dio sceso in terra…Se gli si fanno dei piccoli rilievi, ci può stare…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Leggo “idea Culbreath“, che è un giocatore di 18 anni. E poi Massara ha già parlato con Alejbegovic, che ha 19 anni: Massara sta facendo la squadra per sé stesso. Mi chiedo se Gasperini lo sa. Se glieli portate tutti e due, secondo me a Gasp gli prende un colpo…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Se fai le cose che dice Gasperini e fai le cose per bene, non dico che il prossimo anno puoi vincere lo scudetto ma puoi sicuramente crescere rispetto al contesto…Alajbegovic e Culbreath? Bisogna capire se sono operazioni già avviate che ora devi portare a termine per forza…sarebbe la cosa più folle, un ds delegittimato dall’allenatore che prende calciatori non si sa per chi…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Chi resta e chi va via? Io penso che rimarranno Svilar, Wesley, Mancini, Ghilardi, Hermoso, Cristante, forse El Aynaoui, Pellegrini, Soulè e Malen. Tra quelli che non resteranno ci metto Ndicka, Ziolkowski, che può essere una plusvalenza a sorpresa, Angelino, Konè, per il quale potrebbero esserci offerte molto importanti, Dybala ed El Shaarawy. Celik? Ho dei dubbi, ma penso che alla fine resterà perchè tutte queste offerte per lui non le vedo…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Ziolkowski via? Tu guarda se questo non fa come Hujisen…Così, a naso, dico che tra 3-4 anni questo alza la Champions League, mentre noi stiamo ancora a combattere coi quinti e sesti posti… Konè? Se lo vendi prima del mondiale sei un pollo…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “La Roma ha l’obbligo di patrimonializzare il parco giocatori. Si può pensare di diventare una squadra vincente e nello stesso tempo prendere un paio di giovani a stagione per patrimonializzare e e costruirmi dei giocatori che, nel momento in cui mi serve vendere, ho già pronto il calciatore con cui sostituirlo: prendo Ziolkowski per farlo crescere e fargli prendere il posto di Ndicka nel momento in cui dovrò cederlo. All’Atalanta questa cosa la facevano spesso, e io penso che si possa lavorare in questa maniera. Però devi essere bravo a farlo…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Non è detto per forza che la Roma debba vendere uno dei suoi big per risolvere il problema delle plusvalenze. Ma se ti arrivasse un’offerta da 25 milioni dall’Arabia per Cristante, non lo venderesti? Se poi riesci a piazzare dei giocatori in prestito, da Saud a Salah Eddine, magari arrivi a 50 milioni, e forse hai risolto senza toccare nessuno dei titolari. Oppure se ti arriva un’offerta da 60 milioni per Svilar, avresti già messo tutto a posto, e le altre cessioni ti servirebbero come tesoretto per il mercato. Se poi arrivi in Champions, lì diventa tutto un altro discorso…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Gasp responsabile di tutto? Ma non sarà un po’ troppo…all’Atalanta faceva l’allenatore, con un rapporto diretto con la proprietà. L’importante è che si punti sullo steso tipo di calciatore: non ti so dire se Gasperini a inizio anno voleva andare in una direzione e la proprietà in un’altra. Ora vediamo che succede: deve esserci un confronto tra le parti, altrimenti si rischia troppo. E’ obbligatorio trovare un interlocutore, una persona forte che si intenda con Gasperini. Mai come adesso a Roma serve un ds che è in linea con la necessità del momento…”

Nando Orsi (Radio Radio): “I poteri che dai a Gasp sono pienamente americani, poi tanto appena sbagli fai il cartone e te ne vai via. Questo è quello che è successo anche prima con Mourinho, De Rossi e Ranieri…Siccome Gasperini si è voluto prendere la responsabilità di tutto, vediamo che combina e diamogli il tempo, perchè sarebbe comunque una cosa nuova…”

Redazione Giallorossi.net