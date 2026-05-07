Roma, offerta presentata a Manna: il ds ha incontrato anche Gasp

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La Roma sta accelerando. E lo ha fatto nel modo più concreto possibile: incontro diretto, faccia a faccia, anche con Gasperini, e un’offerta economica già sul tavolo. Giovanni Manna non è più solo un nome sulla lista — è il candidato, quello su cui i Friedkin hanno deciso di puntare per raccogliere l’eredità di Frederic Massara.

Stando a quanto rivela La Repubblica, giorni scorsi c’è stato un contatto diretto tra la proprietà giallorossa e il dirigente del Napoli, che ha avuto un incontro anche con il tecnico giallorosso. Un segnale preciso: Gasperini vuole essere parte attiva nella scelta del suo futuro direttore sportivo. Il vertice è stato considerato positivo da entrambe le parti — idee condivise, programmi discussi, prospettive esplorate. E alla fine, la Roma ha presentato la sua offerta economica.

Adesso si aspetta. Il nodo, però, è complicato: Manna è legato al Napoli da un contratto ancora triennale e De Laurentiis non sembra disposto a trattare al ribasso. La richiesta per liberarlo si aggira attorno ai 10 milioni di euro — una cifra alta, soprattutto per un dirigente — e i Friedkin dovranno decidere se spingersi fino in fondo o cambiare rotta.

Sul tavolo restano aperte altre opzioni: Tony D’Amico dell’Atalanta è un profilo apprezzato, ma da Trigoria per ora non si sono ancora fatti vivi. E poi c’è Cristiano Giuntoli: già contattato nelle scorse settimane, non aveva convinto pienamente i Friedkin, ma il suo status di svincolato resta un jolly difficile da ignorare.

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Fonte: La Repubblica

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4 Commenti

  1. Un altro caso perduto dall’inizio. Il Napoli non se ne vuole privare e servono più di 10 milioni per liberarlo. I Friedkin non vogliono pagare. Allora perchè stiamo perdendo tempo com questo, se l’affare non si può fare?!?

  2. Se fosse, portace i futuri Olise e compagnia bella…
    Allora te vorrò un gran bene.
    Ma soprattutto giocatori che diano del tu al pallone.
    Stop, passaggio. tiro, controllo del pallone.
    FRS

  4. Esagerato andare a pagare pure 10 milioni per un ds. Il calcio è orrendo. Eppure ancora fino a 35 anni fa un allenatore un presidente e un ds facevano a tavolino una squadra. Si pensi al Foggia di Zeman. Ė finito lo sport come gesto atletico di squadra e di bellezza tecnica. Oggi viviamo in generale in una società capitalista filo americana dove non c’è traccia di umanesimo.

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