Roma, offerta presentata a Manna: il ds ha incontrato anche Gasp

La Roma sta accelerando. E lo ha fatto nel modo più concreto possibile: incontro diretto, faccia a faccia, anche con Gasperini, e un’offerta economica già sul tavolo. Giovanni Manna non è più solo un nome sulla lista — è il candidato, quello su cui i Friedkin hanno deciso di puntare per raccogliere l’eredità di Frederic Massara.
Stando a quanto rivela La Repubblica, giorni scorsi c’è stato un contatto diretto tra la proprietà giallorossa e il dirigente del Napoli, che ha avuto un incontro anche con il tecnico giallorosso. Un segnale preciso: Gasperini vuole essere parte attiva nella scelta del suo futuro direttore sportivo. Il vertice è stato considerato positivo da entrambe le parti — idee condivise, programmi discussi, prospettive esplorate. E alla fine, la Roma ha presentato la sua offerta economica.
Adesso si aspetta. Il nodo, però, è complicato: Manna è legato al Napoli da un contratto ancora triennale e De Laurentiis non sembra disposto a trattare al ribasso. La richiesta per liberarlo si aggira attorno ai 10 milioni di euro — una cifra alta, soprattutto per un dirigente — e i Friedkin dovranno decidere se spingersi fino in fondo o cambiare rotta.
Sul tavolo restano aperte altre opzioni: Tony D’Amico dell’Atalanta è un profilo apprezzato, ma da Trigoria per ora non si sono ancora fatti vivi. E poi c’è Cristiano Giuntoli: già contattato nelle scorse settimane, non aveva convinto pienamente i Friedkin, ma il suo status di svincolato resta un jolly difficile da ignorare.
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Fonte: La Repubblica
Un altro caso perduto dall’inizio. Il Napoli non se ne vuole privare e servono più di 10 milioni per liberarlo. I Friedkin non vogliono pagare. Allora perchè stiamo perdendo tempo com questo, se l’affare non si può fare?!?
Se fosse, portace i futuri Olise e compagnia bella…
Allora te vorrò un gran bene.
Ma soprattutto giocatori che diano del tu al pallone.
Stop, passaggio. tiro, controllo del pallone.
FRS
Basta che resta Gasp. Se il primo luglio non c’è gasp piomberemo Trigoria.
Esagerato andare a pagare pure 10 milioni per un ds. Il calcio è orrendo. Eppure ancora fino a 35 anni fa un allenatore un presidente e un ds facevano a tavolino una squadra. Si pensi al Foggia di Zeman. Ė finito lo sport come gesto atletico di squadra e di bellezza tecnica. Oggi viviamo in generale in una società capitalista filo americana dove non c’è traccia di umanesimo.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.