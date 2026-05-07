Roma, offerta presentata a Manna: il ds ha incontrato anche Gasp

La Roma sta accelerando. E lo ha fatto nel modo più concreto possibile: incontro diretto, faccia a faccia, anche con Gasperini, e un’offerta economica già sul tavolo. Giovanni Manna non è più solo un nome sulla lista — è il candidato, quello su cui i Friedkin hanno deciso di puntare per raccogliere l’eredità di Frederic Massara.

Stando a quanto rivela La Repubblica, giorni scorsi c’è stato un contatto diretto tra la proprietà giallorossa e il dirigente del Napoli, che ha avuto un incontro anche con il tecnico giallorosso. Un segnale preciso: Gasperini vuole essere parte attiva nella scelta del suo futuro direttore sportivo. Il vertice è stato considerato positivo da entrambe le parti — idee condivise, programmi discussi, prospettive esplorate. E alla fine, la Roma ha presentato la sua offerta economica.

Adesso si aspetta. Il nodo, però, è complicato: Manna è legato al Napoli da un contratto ancora triennale e De Laurentiis non sembra disposto a trattare al ribasso. La richiesta per liberarlo si aggira attorno ai 10 milioni di euro — una cifra alta, soprattutto per un dirigente — e i Friedkin dovranno decidere se spingersi fino in fondo o cambiare rotta.

Sul tavolo restano aperte altre opzioni: Tony D’Amico dell’Atalanta è un profilo apprezzato, ma da Trigoria per ora non si sono ancora fatti vivi. E poi c’è Cristiano Giuntoli: già contattato nelle scorse settimane, non aveva convinto pienamente i Friedkin, ma il suo status di svincolato resta un jolly difficile da ignorare.

Fonte: La Repubblica