Calciomercato Roma, torna di moda Scamacca: primi contatti col giocatore

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La Roma si muove per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Con Artem Dovbyk e Evan Ferguson destinati all’uscita, il club giallorosso è alla ricerca di un nuovo centravanti da affiancare a Donyell Malen.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, tra i profili seguiti c’è anche Gianluca Scamacca. L’attaccante piace molto a Gian Piero Gasperini, che lo conosce bene dai tempi dell’Atalanta.

La Roma avrebbe già avviato i primi contatti con il giocatore, valutando la fattibilità dell’operazione. Scamacca è ancora legato all’Atalanta da un anno di contratto, con opzione per il rinnovo.

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Fonte: Tuttomercatoweb.com

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