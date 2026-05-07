ULTIME DA TRIGORIA – Malen torna in gruppo, ancora out Pellegrini e Zaragoza

Nessun allarme in casa Roma per Donyell Malen. L’attaccante è tornato oggi ad allenarsi regolarmente con il gruppo dopo il lavoro personalizzato svolto nella giornata di ieri.

La seduta differenziata era già programmata dallo staff tecnico e medico per gestire il recupero fisico dell’olandese, che questa mattina ha invece lavorato interamente con i compagni. Sarà lui a guidare l’attacco giallorosso nella sfida contro il Parma, con la voglia di ritrovare il gol dopo le due traverse colpite contro la Fiorentina.

Continuano invece a lavorare a parte Lorenzo Pellegrini e Bryan Zaragoza. A tre giorni dalla trasferta di domenica, il loro recupero appare complicato.

L’obiettivo del club resta quello di riavere Pellegrini a disposizione per il derby contro la Lazio della prossima settimana e successivamente anche per l’ultima gara di campionato sul campo del Hellas Verona.

Redazione GR.net