La Roma spinge per Manna: il ds incontrerà De Laurentiis. Renzetti: “Gasp lo chiama di continuo”

La Roma sembra aver individuato in Giovanni Manna l’uomo giusto da affiancare a Gasperini. Il direttore sportivo del Napoli resta il primo nome sulla lista dei Friedkin per raccogliere l’eredità di Frederic Massara, destinato a lasciare il club a fine stagione.

Le conferme arrivano anche dal Corriere del Mezzogiorno, secondo cui il nome di Manna sta prendendo sempre più forza dentro Trigoria. Il dirigente ha ancora due anni di contratto con il Napoli e nei prossimi giorni sarebbe previsto un confronto con Aurelio De Laurentiis per chiarire la sua posizione.

Intanto, a parlare ai microfoni di Rete Sport di Manna è stato Angelo Renzetti, con il quale ha lavorato ai tempi del Lugano. Intervenuto in radio, l’ex dirigente ha descritto così il profilo del ds: “Si tratta di un ragazzo empatico, sempre in movimento, ha tanti contatti e per questa professione sono caratteristiche importanti. Sa capire gli umori di chi ha intorno”.

Renzetti si è poi soffermato anche sul possibile rapporto con Gian Piero Gasperini, lasciando intendere come il tecnico giallorosso stia spingendo fortemente per averlo a Roma: “Ci sono due aspetti importanti: Gasp ha lavorato con Sartori, con personaggi di assoluto livello, forse il migliore d’Italia e se chiama Manna un giorno sì un giorno no, vuol dire che c’è una stima importante da parte del tecnico. Sicuramente è una richiesta di Gasperini, quindi sul piano caratteriale non ci sono problemi”.

Sul possibile approdo nella Capitale, però, resta prudenza: “Ha un contratto col Napoli ed è una persona ambiziosa, penso dipenda moltissimo da De Laurentiis. Tutto dipende da questo”.

La Roma, comunque, sembra aver ormai individuato la sua priorità per il ruolo di direttore sportivo. Ora resta da capire se riuscirà a convincere il Napoli a liberare uno degli uomini chiave dell’area tecnica azzurra.

Fonti: Corriere del Mezzogiorno, Rete Sport