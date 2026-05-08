“ON AIR!” – Pes: “Sul ds la Roma rischia di restare con un pugno di mosche”, Nardo: “Situazione surreale”, Pruzzo: “Malen? Ieri ho capito perchè l’Aston Villa se n’è liberato…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Corsa Champions? Io ripongo più speranze in Milan-Atalanta che in Lecce-Juventus. Per me è più facile che il Milan faccia due punti tra Atalanta e Genoa che la Juventus non vinca a Lecce. Secondo me domani dopo mezzora è già 2 a 0 per la Juve…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La partita di Parma sarà diversa da Bologna e Fiorentina, il Parma è tutto chiuso dietro, gioca molto coperto. Per questo io domenica farei una formazione più offensiva, con due mezze punte dietro Malen. Dybala? Non so, io starei attento anche a El Shaarawy, mi sembra che Gasperini ci punti sul Faraone…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Manna? Il Napoli ha fatto un disastro nell’ultimo mercato, anche se penso che sia più colpa dell’allenatore che del ds. Se Gasperini deve diventare manager, serve un ds che abbia quel profilo, non uno interventista. Se sarà Manna non lo so, dipenderà dal Napoli. Ma meglio uno alla Manna che uno alla Sabatini. Massara al Marsiglia? Se dovesse andare via dalla Roma, lui in Francia è già stato, e i rapporti col Marsiglia sono buoni, l’ha già dimostrato nel mercato di gennaio…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Da quello che leggo i senatori rimangono tutti. Questo è, abbracciamoceli per altri 5-6 anni… I giornali dicono che Dan e Ryan Friedkin arriveranno a Roma la prossima settimana, e l’entourage di Gasp ci fa sapere: “Sì, lo abbiamo letto anche noi, speriamo bene”…capito, non è che dicono sì, dicono “speriamo bene“…. Dovbyk è un carrarmato rotto, Zapata vale 10 volte lui…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Con D’Amico ci sono stati dei contatti ma non è scattata la scintilla tra lui e la Roma, rispetto ai contatti con Manna c’è meno positività. D’Amico ha ancora in testa l’idea di andare al Milan. Sul fronte ds hai fatto tanto lavoro, ma rischi di restare con un pugno di mosche in mano. Anche stavolta parti in ritardo, e allora c’è qualche problema strutturale se a ogni mese di maggio c’è qualche casting da fare…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La situazione è surreale, da una parte c’è un allenatore in attesa di avere colloqui con la proprietà per definire il futuro della Roma, dall’altra c’è un direttore sportivo che non si sa ancora chi sarà…Sembra che mandando via Ranieri abbiamo risolto tutto, e invece no. Siamo a maggio, qualche indicazione più precisa all’allenatore bisogna darla. Non voglio essere molto negativo, ma mi sembra che si stia ripartendo male…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Se il Parma sarà quello che abbiamo visto per tutta la stagione sarà dura per la Roma, perchè è una squadra difensivamente molto ben organizzata, compatta, brutta, sporca e cattiva. Ma io penso che stavolta il Parma giocherà con più sfacciataggine, e se così fosse la Roma avrebbe più possibilità di vincere. Io spero che il Parma non faccia sé stesso, e allora Malen secondo me può pasteggiare…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Gasperini che chiama Manna? Mi sorprenderebbe molto, ma tanto nessuno della Roma smentisce… Io credo che la Roma abbia individuato in Manna o D’Amico due interlocutori…la Roma, non Gasperini…sono due ds che hanno dei vincoli di tesseramento con altri club, e vedremo se una di queste due trattative andrà in porto. Ma si possono liberare? Non lo so, ma immagino ci siano gli uffici legali a lavoro per questo. Ma come la può prendere Tony D’Amico se in questa corsa a due leggendo che Gasperini chiama Manna…ma comincerebbe bene il rapporto? Ma come, lavoravamo insieme all’Atalanta, la Roma mi chiama e tu chiami Manna? Ma che storia è?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il Parma cercherà di limitare i danni e provare qualcosa davanti, la Roma invece cercherà di innescare Malen. Ieri ho capito perchè l’Aston Villa se n’è liberato, perchè ha dei calciatori di livello altissimo, e questo deve essere un monito per il prossimo anno. Se resti con questo livello non vai da nessuna parte, devi prendere 3-4 titolari che ti alzano il livello…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma parte dietro, e purtroppo non dipende più da lei, si è svegliata tardi. Ovvio che uno spera che la Juve stecchi, ma queste squadre sono abituate e riprendono subito la concentrazione. La Roma dovrà vincerle tutte e tre per non avere rimpianti e poi vedere che succede…”

Redazione Giallorossi.net