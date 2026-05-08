ULTIME DA TRIGORIA – Si ferma El Shaarawy, ko Gollini

La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria per proseguire la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro il Parma, in programma domenica alle 18 al Tardini.

La squadra è stata divisa in due gruppi: una parte ha lavorato sul campo, mentre un altro gruppo ha svolto lavoro in palestra.

Per Stephan El Shaarawy si registra un lieve affaticamento all’adduttore destro. Da valutare le sue condizioni in vista della sfida contro i ducali. Stop più serio invece per Pierluigi Gollini, che ha riportato una distrazione del muscolo iliaco sinistro.

Hanno continuato a lavorare a parte Lorenzo Pellegrini, Artem Dovbyk e Bryan Zaragoza.

Giallorossi.net – A. F.