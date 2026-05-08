Roma 2026/27, conferme sulla maglia away: ecco come sarà – FOTO

Arrivano nuove conferme sulla maglia da trasferta che la Roma utilizzerà nella stagione 2026/27.

Come anticipato già nei mesi scorsi, il kit away sarà bianco con una banda orizzontale giallorossa sul petto. A caratterizzare la divisa sarà anche il ritorno dello storico stemma utilizzato dal club tra il 1945 e il 1949.

Ora il sito specializzato in maglie da calcio ha svelato anche i dettagli relativi a pantaloncini e calzettoni. Entrambi saranno bianchi: sui pantaloncini comparirà nuovamente il vecchio logo del 1945, mentre i calzettoni presenteranno due strisce giallorosse accompagnate dal classico logo ASR e dal trifoglio Adidas.

Una scelta fortemente legata alla tradizione e alla storia romanista, con richiami vintage che stanno già facendo discutere i tifosi.

Redazione GR.net