FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 8 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Gasperini aspetta ancora i Friedkin

La Roma corre forte in campionato, ma sul fronte programmazione Gasperini aspetta ancora risposte dalla proprietà. Il tecnico vorrebbe confrontarsi al più presto con i Friedkin per pianificare il futuro, ma il tanto agognato confronto non c’è ancora stato. (Corriere della Sera)

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Ore 8:25 – Malen ok per il Parma, rebus Mancini

Malen torna regolarmente in gruppo dopo il lavoro personalizzato programmato e sarà lui il riferimento offensivo della Roma contro il Parma. Accanto all’olandese ci sarà Soulé, con Pisilli e Dybala in corsa per una maglia. Per il resto confermato l’undici che ha battuto la Fiorentina, con il dubbio Mancini: il difensore è diffidato ed è a rischio per il derby. (Rassegna stampa)

Ore 8:00 – Ds Roma, Gasp a colloqui con D’Amico

Gasperini vuole chiarezza sul futuro della Roma e soprattutto sul nuovo direttore sportivo. Il profilo che convince di più il tecnico è D’Amico, con cui c’è stato anche un lungo colloquio all’Olimpico prima di Roma-Atalanta, ma il ds sembra più attirato dal Milan. Più defilate le piste Giuntoli e Paratici, mentre Manna resta gradito ma frenato dal contratto col Napoli fino al 2029 e dal forte legame con De Laurentiis. (Il Messaggero / Il Tempo)

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4 Commenti

  2. Secondo me invece si sta già operando solo che ora è subentrato l’altro fratello Corbin come persona di riferimento e contatto diretto con il Gasp nella Roma ed Il Friedkin di riferimento penso sia ora lui. Dall’anno scorso con la costituzione di Pursuit che dovrebbe gestire Roma, Everton e Cannes, c’è un dirigente capo che è Beeston ma che ha esperienza più in sport americani e sta dividendo le gestioni dei club con dei dettami particolari. Forse Ryan seguirà più l’Everton e Corbin la Roma

  3. ma il tanto agognato confronto non c’è ancora stato…al posto suo mi sentirei un attimo preso in giro ma proprio un attimo

    capisco se manda tutti a quel paese

    mi chiedo come fanno a fare gli imprenditori, perche a programmazione sono incapaci a livello calcistico

  4. ieri era manna oggi è D’Amico domani Giuseppe e dopodomani Arturo senza contare pasquale gradito al magazziniere di Trigoria se Friedkin darà l’ok probabile il ritorno di Moggi padre che però sta sponsorizzando il figlio

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