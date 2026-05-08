FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 8 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Gasperini aspetta ancora i Friedkin

La Roma corre forte in campionato, ma sul fronte programmazione Gasperini aspetta ancora risposte dalla proprietà. Il tecnico vorrebbe confrontarsi al più presto con i Friedkin per pianificare il futuro, ma il tanto agognato confronto non c’è ancora stato. (Corriere della Sera)

Ore 8:25 – Malen ok per il Parma, rebus Mancini

Malen torna regolarmente in gruppo dopo il lavoro personalizzato programmato e sarà lui il riferimento offensivo della Roma contro il Parma. Accanto all’olandese ci sarà Soulé, con Pisilli e Dybala in corsa per una maglia. Per il resto confermato l’undici che ha battuto la Fiorentina, con il dubbio Mancini: il difensore è diffidato ed è a rischio per il derby. (Rassegna stampa)

Ore 8:00 – Ds Roma, Gasp a colloqui con D’Amico

Gasperini vuole chiarezza sul futuro della Roma e soprattutto sul nuovo direttore sportivo. Il profilo che convince di più il tecnico è D’Amico, con cui c’è stato anche un lungo colloquio all’Olimpico prima di Roma-Atalanta, ma il ds sembra più attirato dal Milan. Più defilate le piste Giuntoli e Paratici, mentre Manna resta gradito ma frenato dal contratto col Napoli fino al 2029 e dal forte legame con De Laurentiis. (Il Messaggero / Il Tempo)

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