FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 8 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – Gasperini aspetta ancora i Friedkin
La Roma corre forte in campionato, ma sul fronte programmazione Gasperini aspetta ancora risposte dalla proprietà. Il tecnico vorrebbe confrontarsi al più presto con i Friedkin per pianificare il futuro, ma il tanto agognato confronto non c’è ancora stato. (Corriere della Sera)
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Ore 8:25 – Malen ok per il Parma, rebus Mancini
Malen torna regolarmente in gruppo dopo il lavoro personalizzato programmato e sarà lui il riferimento offensivo della Roma contro il Parma. Accanto all’olandese ci sarà Soulé, con Pisilli e Dybala in corsa per una maglia. Per il resto confermato l’undici che ha battuto la Fiorentina, con il dubbio Mancini: il difensore è diffidato ed è a rischio per il derby. (Rassegna stampa)
Ore 8:00 – Ds Roma, Gasp a colloqui con D’Amico
Gasperini vuole chiarezza sul futuro della Roma e soprattutto sul nuovo direttore sportivo. Il profilo che convince di più il tecnico è D’Amico, con cui c’è stato anche un lungo colloquio all’Olimpico prima di Roma-Atalanta, ma il ds sembra più attirato dal Milan. Più defilate le piste Giuntoli e Paratici, mentre Manna resta gradito ma frenato dal contratto col Napoli fino al 2029 e dal forte legame con De Laurentiis. (Il Messaggero / Il Tempo)
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IN AGGIORNAMENTO…
Gasperini vincerà I suoi 2 derby giocati e non ne potrete fare nulla.
Secondo me invece si sta già operando solo che ora è subentrato l’altro fratello Corbin come persona di riferimento e contatto diretto con il Gasp nella Roma ed Il Friedkin di riferimento penso sia ora lui. Dall’anno scorso con la costituzione di Pursuit che dovrebbe gestire Roma, Everton e Cannes, c’è un dirigente capo che è Beeston ma che ha esperienza più in sport americani e sta dividendo le gestioni dei club con dei dettami particolari. Forse Ryan seguirà più l’Everton e Corbin la Roma
ma il tanto agognato confronto non c’è ancora stato…al posto suo mi sentirei un attimo preso in giro ma proprio un attimo
capisco se manda tutti a quel paese
mi chiedo come fanno a fare gli imprenditori, perche a programmazione sono incapaci a livello calcistico
ieri era manna oggi è D’Amico domani Giuseppe e dopodomani Arturo senza contare pasquale gradito al magazziniere di Trigoria se Friedkin darà l’ok probabile il ritorno di Moggi padre che però sta sponsorizzando il figlio
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.