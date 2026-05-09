Gasperini a Parma coi fedelissimi

La Roma si gioca tutto nelle ultime tre giornate e Gian Piero Gasperini non vuole lasciare nulla al caso. Contro il Parma spazio ancora ai fedelissimi, con l’undici che ha travolto la Fiorentina destinato a essere confermato quasi in blocco.

L’unico vero dubbio riguarda il reparto offensivo: Paulo Dybala o Matias Soulé accanto a Donyell Malen e Niccolò Pisilli. Contro la Fiorentina i due argentini si sono alternati, uno dentro e uno fuori, e la sensazione è che anche al Tardini possa andare così.

Gasperini, intanto, ha cambiato anche la gestione degli allenamenti: meno carichi e più recupero per i titolarissimi. Malen ha già osservato un turno di riposo programmato durante la settimana, mentre il tecnico sta cercando di preservare i giocatori più utilizzati, da Bryan Cristante a Manu Koné, passando per Mancini e Ndicka.

Restano fuori Lorenzo Pellegrini, Artem Dovbyk e Bryan Zaragoza. Pellegrini punta al derby, mentre per Dovbyk i tempi restano più incerti.

Fonti: Il Messaggero, La Repubblica, Gazzetta dello Sport, Corsera