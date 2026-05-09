Soulé-Dybala, uno può partire: la Roma davanti a una scelta

Uno dentro, uno fuori. E forse non soltanto in campo. Il finale di stagione di Roma rischia di trasformarsi anche in un bivio per Paulo Dybala e Matias Soulé.
I due argentini, per caratteristiche e posizione in campo, hanno convissuto poco durante questa stagione: appena 15 presenze insieme tra campionato e coppe, con numeri inferiori alle aspettative. E adesso il club dovrà fare riflessioni profonde sul futuro di entrambi.
Dybala resta in bilico per il contratto in scadenza il 30 giugno e per un ingaggio molto elevato. Soulé invece ha mercato e può rappresentare una plusvalenza pesante per sistemare i conti entro fine giugno. Se dovesse arrivare un’offerta importante, la Roma la valuterebbe seriamente.
Eppure Gasperini vorrebbe tenerli tutti e due. Per il tecnico, avere giocatori tecnici e offensivi è fondamentale. Ma il mercato e il bilancio rischiano di imporre scelte diverse.
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Fonti: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Messaggero
Ma scusate ma tra Dybala e Soule ma chi deve parti. Ma io me tengo Soule!!
Si per ragioni anagrafiche ti tieni Soule però se ragioni con la legge della domanda e dell’offerta Ti chiedono Soule.
Se poi consideri il merchandising dietro Dybala capisci che economicamente per noi è più importante Soule.
Il tema è che qualsiasi cessione pesante ci pone il problema di come sostituire..
In bilancio avrai anche una plusvalenza ma poi dovrai accendere un finanziamento per il nuovo acquisto.
” Soulé invece ha mercato”
come no, c’è la fila.
Lo stesso che aveva Pellegrini (“con la clausola a 30ML è regalato”….).
La regola è e sarà: mai comprare dalla Rubentus.
Dybala è (stato) un campione, l’unico che abbiamo in rosa attualmente… Soulè sembra aver interrotto la fase di crescita… morale: io, a fine stagione, li saluterei affettuosamente entrambi.
Dybala e’ un fuoriclasse,Soule ancora no, ma lo puo diventere…il primo purtroppo e quasi sempre infortunato il secondo ha sta maledetta pubalgia!..Ha un senso tenerli? se il mister li vuole tenere ok!
cioe un giovane Soule con 7 gol e 7 assist è peggio di uno strapagato Dybala con 2 gol e con tutto i suoi cavoli fisici e ultratrentenne oramai
Se vuoi vendi Soule ma trovo di meglio come minimo e diventa inutile tenere Dybala o lasci andare via Dybala e tieni Soulè
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.