Soulé-Dybala, uno può partire: la Roma davanti a una scelta

Uno dentro, uno fuori. E forse non soltanto in campo. Il finale di stagione di Roma rischia di trasformarsi anche in un bivio per Paulo Dybala e Matias Soulé.

I due argentini, per caratteristiche e posizione in campo, hanno convissuto poco durante questa stagione: appena 15 presenze insieme tra campionato e coppe, con numeri inferiori alle aspettative. E adesso il club dovrà fare riflessioni profonde sul futuro di entrambi.

Dybala resta in bilico per il contratto in scadenza il 30 giugno e per un ingaggio molto elevato. Soulé invece ha mercato e può rappresentare una plusvalenza pesante per sistemare i conti entro fine giugno. Se dovesse arrivare un’offerta importante, la Roma la valuterebbe seriamente.

Eppure Gasperini vorrebbe tenerli tutti e due. Per il tecnico, avere giocatori tecnici e offensivi è fondamentale. Ma il mercato e il bilancio rischiano di imporre scelte diverse.

Fonti: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Messaggero