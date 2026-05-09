Roma, spunta Giaretta per il ruolo di ds

La Roma continua a spingere per Giovanni Manna, ma intanto allarga il casting per il nuovo direttore sportivo.

Il dirigente del Napoli resta la prima scelta dei Friedkin e di Gian Piero Gasperini. La Roma ha già presentato un’offerta superiore al milione di euro a stagione, ma il vero ostacolo resta Aurelio De Laurentiis, che valuta circa 10 milioni la liberazione del ds.

Nel frattempo però, viste le difficoltà per Manna, spunta anche il nome di Cristiano Giaretta, oggi al Pafos dopo le esperienze con Udinese e Watford. È uno dei profili valutati dalla proprietà insieme a Tony D’Amico, Cristiano Giuntoli e Fabio Paratici.

Fonti: La Repubblica, Gazzetta dello Sport