Roma, spunta Giaretta per il ruolo di ds

La Roma continua a spingere per Giovanni Manna, ma intanto allarga il casting per il nuovo direttore sportivo.
Il dirigente del Napoli resta la prima scelta dei Friedkin e di Gian Piero Gasperini. La Roma ha già presentato un’offerta superiore al milione di euro a stagione, ma il vero ostacolo resta Aurelio De Laurentiis, che valuta circa 10 milioni la liberazione del ds.
Nel frattempo però, viste le difficoltà per Manna, spunta anche il nome di Cristiano Giaretta, oggi al Pafos dopo le esperienze con Udinese e Watford. È uno dei profili valutati dalla proprietà insieme a Tony D’Amico, Cristiano Giuntoli e Fabio Paratici.
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Fonti: La Repubblica, Gazzetta dello Sport
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Eccola la purtroppo questo è il tipo di profilo che arriverà
Non credo che sia un profilo da Roma e Gasperini lo sfan..la domani.
I Friedkin parlano di arrivare in Champions e non abbiamo 10 mln per pagare il Napoli per Manna??
Questi non hanno capito che spendere poco per il DS poi ti trovi ad averne spesi 25 per Vaz che fa la panchina, pagare prestiti oneroso per Fergusson, Zaragoza, Tsimikas, ecc.
Prendere un bravo DS ti fa guadagnare tante plusvalenze e non buttare soldi a vanvera
se deve arrivare un profilo così meglio tenere Massara già me lo immagino al primo acquisto che non convince come lo tritano
Muuu tira na Giannetta Mannaggia
Giuntoli, D’amico , Paratici…di questi 3 ritengo ancora Massara il migliore…peccato che il mister nn vada d’accordo con lui…riguardo Giaretta sinceramente fino ad ora non sapevo chi era!
Al Pafos !!
🤣🤣🤣🤣
Che tristezza!
Naka xxata.
un’ altra scelta esotica
Gli Giuntoli, i Manna ecc ecc hanno poca voglia di venire qui vista la situazione societaria gli unici profili che accettano sono questi, a questo ci hanno portato i Friedkin
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.