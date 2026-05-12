Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: tutti i top club su Wesley, valutazione sopra i 40 milioni

Wesley è diventato uno dei nomi più caldi del prossimo mercato europeo. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, il terzino della Roma sarebbe finito nel mirino di diversi top club internazionali.

Tra le società più interessate ci sarebbero Manchester City, Real Madrid e Barcellona, ma anche Arsenal, Newcastle United e Tottenham starebbero monitorando il classe 2003.

In particolare Pep Guardiola apprezzerebbe molto la sua duttilità e la capacità di coprire tutta la fascia, considerandolo ideale per il rinnovamento delle corsie del City. Il Real punta invece sui suoi storici rapporti con il calcio brasiliano, mentre il Barcellona resta frenato soprattutto dalle difficoltà economiche.

La Roma, però, parte da una posizione di forza. Wesley è arrivato dal Flamengo nell’estate 2025 per 25 milioni più 5 di bonus e ha un contratto fino al 2030. La valutazione attuale si aggira attorno ai 40 milioni, ma col mondiale alle porte i giallorossi potrebbero chiedere molto di più per lasciarlo partire. Anche perché Gian Piero Gasperini considera Wesley uno dei pilastri della Roma del futuro.

Fonte: caughtoffside.com