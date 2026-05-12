Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: tutti i top club su Wesley, valutazione sopra i 40 milioni

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Wesley è diventato uno dei nomi più caldi del prossimo mercato europeo. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, il terzino della Roma sarebbe finito nel mirino di diversi top club internazionali.

Tra le società più interessate ci sarebbero Manchester City, Real Madrid e Barcellona, ma anche Arsenal, Newcastle United e Tottenham starebbero monitorando il classe 2003.

In particolare Pep Guardiola apprezzerebbe molto la sua duttilità e la capacità di coprire tutta la fascia, considerandolo ideale per il rinnovamento delle corsie del City. Il Real punta invece sui suoi storici rapporti con il calcio brasiliano, mentre il Barcellona resta frenato soprattutto dalle difficoltà economiche.

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La Roma, però, parte da una posizione di forza. Wesley è arrivato dal Flamengo nell’estate 2025 per 25 milioni più 5 di bonus e ha un contratto fino al 2030. La valutazione attuale si aggira attorno ai 40 milioni, ma col mondiale alle porte i giallorossi potrebbero chiedere molto di più per lasciarlo partire. Anche perché Gian Piero Gasperini considera Wesley uno dei pilastri della Roma del futuro.

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Fonte: caughtoffside.com

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34 Commenti

  4. Purtroppo sarà molto difficile resistere alle lusinghe (sterline) della Premier, specie dopo la vetrina del Mondiale.
    Se poi la Roma neanche dovesse qualificarsi per la Champions, l’addio di Wesley sarebbe scontato.

  5. mancano 2 partite entrambi da vincere si può parlare solo di questo????? 100 mln altrimenti sta bene a Roma e coccolato e Amato!

  6. wesley può partire solo se prima ne abbiamo trovato uno forte almeno uguale. e comunque a 40M gli mandiamo i filmati di tutte le accelerazioni sulla fascia della stagione 25/26.

    hakimi, a parità di età, è passato al psg, dall’inter, a 60M + 11 di bonus. perchè wesley dovrebbe costare meno?

  18. la valutazione attuale famo che si aggira intorno ai 60 visto i prezzi che girano adesso, ma state sereni che Wesley non si muove da Trigoria. Forza Roma

  20. ti credo è il titolare della nazionale brasiliana a 22 anni é normale sia osservato da tutti…. la valutazione é oltre i 50 milioni.. se palestra viene quotato questa cifra, Wesley nettamente piú decisivo deve partire da quella

  22. Ste notizie mi fanno ridere, la Roma l’ha pagato 25 Mil + 5 di bonus ora lo vende a 40 Mil?…….ma dai!…chi li fa uscire ste notizie?……magari vi siete sbagliate volevate dire il piede destro costa 40 Mil + il piede sinistro 40 Mil = 80 Mil allora la notizia è un po’ più credibile…….

  24. 40 milioni è il valore attuale su transfermarkt. Che sarebbe il prezzo che la Roma dovrebbe chiedere se volesse metterlo in vendita. Ma dal momento che il giocatore non è in vendita e, nel caso, dovresti cercarne il sostituto, è evidente che le squadre inglesi che fossero interessate dovrebbero offrire molto di più, diciamo dai 60 a salire.

  26. Arrivano i soldi , se lo cercano i top club citati e fa un bel mondiale, wesley potrebbe far incassare alla Roma anche 60 milioni e più , ci compri Palestra e un altro bel giocatore. Ma se andiamo in champions io me lo terrei perchè le quotazioni potrebbero ancora salire . Gasp comincia a creare plusvalenze. quanto vale oggi MALEN?

  31. Scusate qual’è la valutazione di Di Marco?per me wesley è inferiore all’interista solo per quel che riguarda la capacità realizzativa. Quindi diciamo 10-15 milioni in meno .
    Cmq è senz’altro da tenere come pilastro della squadra.
    FORZA ROMA SEMPRE!
    Crediamoci

  33. Non capisco perchè i nostri calciatori, anche difronte a presunti interessamenti delle big inglesi, notoriamente danarose, debbano sempre essere valutati a prezzi da outlet!!! Anche perchè un aumento di “soli” 10ML (considerando dentro anche i 5 di bonus), non è che ti cambiano le sorti del bilancio e/o del ffp, pure considerando in più i circa 5ML dell’ammortamento dell’anno (contrattuale) appena trascorso, 15ML sarebbero pochi dato il gran valore del calciatore e la tanta stima del MR.

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