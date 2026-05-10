Calciomercato Roma: emissari Inter al Tardini per Konè

Parma-Roma non sarà solo una partita di campionato. Sugli spalti del Tardini ci sarà anche un emissario dell’Inter, presente per osservare da vicino Manuel Koné.
A riferire l’indiscrezione è l’edizione odierna de Il Giornale. Il centrocampista francese è uno degli obiettivi principali della dirigenza nerazzurra per rinforzare la mediana in vista della riapertura del calciomercato.
Un interesse concreto, che risale già alla scorsa estate e che si aggiunge alla lista di pretendenti su uno dei giocatori più appetiti della rosa giallorossa. Gasperini lo considera centrale nel suo progetto, ma la Roma dovrà fare i conti con le plusvalenze, necessarie per rispettare il settlement agreement con la Uefa.
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Fonte: Il Giornale
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Ancora ma basta
e ci vogliono gli emissari ? 😅
son 2 anni che gioca in serie a …
è un nazionale francese …
lo devono “osservare”? 😅
❤️🧡💛
Piedi piatti o no, Kone è sensazionale. Un perno nel nostro centrocampo. Cederlo sarebbe pazzia. Vedrete che ci daranno in cambio la bufala Frattesi che ha dichiarato ieri di voler lasciare l’Inter percjè non gioca mai
meglio del Giornale anche la carta scottex
ahahahahahhahahahahahahahahahha c’è bisogno degli “emissari” perchè non lo conoscono….🤣🤣🤣🤣 ma poi non si sono potuti prendere lookman per 45 figurati kone che sta oltre i 60… semmai dovesse andare via sará per un top Club europeo che potrá permetterselo tipo psg
addirittura gli emissari dell’Inter al Tardini per osservare Kone, amazza scopritori di talenti
Invece l’Inda non deve fare i conti con le plusvalenze, noooo…
Se vendono kone’ all’ Inter in più nell’ anno del centenario il mio abbonamento i Friedkin non lo vedono più. Pallotta 2.0
Ecco ,bravi,guardatelo bene…..80 milioni e ci sediamo….
io fare pari e patta con Frattesi anzi qualche soldo a loro , io so soltanto che ogni anno ci dicono che dobbiamo vendere un pezzo o due di quelli buoni e ogni anno non vendono nessuno io aspetterei e vedrei che succede prima di sparare vendite che come ogni anno pèer l inter diventano bolle di sapone l unico che hanno preso e senza cacciare soldi ed era miky
hahaha perché l inter ha 65/70 milioni ?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.