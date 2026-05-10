Roma, per il nuovo ds è una corsa a ostacoli

Gasperini aspetta Ryan Friedkin — atteso a Roma prima del derby — per aprire finalmente il cantiere della Roma che verrà. Il nodo principale resta quello del direttore sportivo, e il tecnico non nasconde l’impazienza: “Evidentemente non è ancora il momento giusto”, ha detto, ma la fretta è concreta.
La corsa è a due, e su entrambe le piste gli ostacoli non mancano. Il preferito resta Giovanni Manna. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti, e la Roma può mettere sul piatto un ingaggio tre volte superiore a quello attuale del dirigente al Napoli — 300mila euro più bonus.
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Ma De Laurentiis non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire: ha apprezzato il lavoro svolto a gennaio, nonostante il blocco del mercato, e l’affare Alisson Santos lo conferma. Secondo Il Tempo, per liberarlo il Napoli chiede un corrispettivo tra i 5 e i 6 milioni di euro. La pista si è raffreddata, ma non è ancora definitivamente chiusa.
L’alternativa è Tony D’Amico, che a giugno sarà svincolato dopo l’addio all’Atalanta: al suo posto in arrivo Giuntoli, profilo che però i Friedkin avevano già scartato in precedenza. A complicare ulteriormente le cose, sullo sfondo c’è il Milan: nonostante il buon rapporto con Gasperini — i due hanno parlato a lungo all’Olimpico — la preferenza del dirigente sembrerebbe orientata verso i rossoneri, che già l’anno scorso avevano provato a portarlo a Milano prima di virare su Tare, ora in bilico. In lista figurano anche Paratici, difficilmente in uscita da Firenze, e un più defilato Sogliano.
Non c’è solo il DS nell’agenda di Gasperini. Il tecnico spinge anche per una rivoluzione nel settore scouting: tra i nomi in lizza c’è Michele Fratini, premiato per due anni consecutivi come miglior talent scout italiano. La Roma aspetta Ryan. Poi si fa sul serio.
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Fonti: Il Messaggero, Il Tempo
aspetta, spera ,tranquillo ,che fretta abbiamo noi,… io dico la mia: gasperini non mi è mai piaciuto e seguita a non piacermi, però, ci rendiamo conto che si ci manda a pascere a fine mese poi siamo meno organizzati di una bancarella al mercato rionale?
societa impreparata su tutto, lo striscione della nord nell ultima partita riassume il tutto.
Tremila iscritti secondo voi. Chi vincerà?
é obbligatorio sostituire l’attuale DS ?
Ancora aspetta Ryan? Ma sta qui da 3 settimane e non credo per la carbonara. Manna non verrà, D’Amico andrà al Milan? Forse per il contratto più alto. Quelli stanno peggio di noi. Se avessero avuto le coppe e senza il fattore C di Allegri sarebbero decimi. Se oggi perdono poi voglio vedere.
Ad ogni modo il ds va chiuso in 10 giorni/2 settimane al massimo altrimenti parti con un handicap enorme.
Trovo incredibile il fatto che in questo momento Gasperini sia al timone non solo della squadra ma anche della società.
Non sto giudicando le possibili scelte del tecnico, mi limito a constatare il vuoto pneumatico cronico dirigenziale che ci contraddistingue.
Perché se la Roma sta cercando un nuovo DS non credo che le trattative per Manna, Giaretta o D’Amico le stia portando avanti Massara. Se fossi in Ricky non accetterei questa situazione imbarazzante: farebbe miglior figura a dimettersi.
Siamo come al solito alle comiche co questi ,Atalanta in meno che non si dica ha già scelto giuntoli …noi invece stiamo ancora qua a legge delle difficoltà nello scegliere un ds …sbagliare è umano ma perseverare è diabolico
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.