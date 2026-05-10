Roma, per il nuovo ds è una corsa a ostacoli

Gasperini aspetta Ryan Friedkin — atteso a Roma prima del derby — per aprire finalmente il cantiere della Roma che verrà. Il nodo principale resta quello del direttore sportivo, e il tecnico non nasconde l’impazienza: “Evidentemente non è ancora il momento giusto”, ha detto, ma la fretta è concreta.

La corsa è a due, e su entrambe le piste gli ostacoli non mancano. Il preferito resta Giovanni Manna. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti, e la Roma può mettere sul piatto un ingaggio tre volte superiore a quello attuale del dirigente al Napoli — 300mila euro più bonus.

Ma De Laurentiis non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire: ha apprezzato il lavoro svolto a gennaio, nonostante il blocco del mercato, e l’affare Alisson Santos lo conferma. Secondo Il Tempo, per liberarlo il Napoli chiede un corrispettivo tra i 5 e i 6 milioni di euro. La pista si è raffreddata, ma non è ancora definitivamente chiusa.

L’alternativa è Tony D’Amico, che a giugno sarà svincolato dopo l’addio all’Atalanta: al suo posto in arrivo Giuntoli, profilo che però i Friedkin avevano già scartato in precedenza. A complicare ulteriormente le cose, sullo sfondo c’è il Milan: nonostante il buon rapporto con Gasperini — i due hanno parlato a lungo all’Olimpico — la preferenza del dirigente sembrerebbe orientata verso i rossoneri, che già l’anno scorso avevano provato a portarlo a Milano prima di virare su Tare, ora in bilico. In lista figurano anche Paratici, difficilmente in uscita da Firenze, e un più defilato Sogliano.

Non c’è solo il DS nell’agenda di Gasperini. Il tecnico spinge anche per una rivoluzione nel settore scouting: tra i nomi in lizza c’è Michele Fratini, premiato per due anni consecutivi come miglior talent scout italiano. La Roma aspetta Ryan. Poi si fa sul serio.

Fonti: Il Messaggero, Il Tempo