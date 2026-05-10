Chi è Pietro Scala, l’amico di Ryan Friedkin al centro del caso Report

Un’amicizia personale con Ryan Friedkin. È questo il filo che lega Pietro Scala alla Roma, pur in assenza di un ruolo ufficiale all’interno del club. Il nome dell’agente FIFA è emerso pubblicamente durante la conferenza stampa di ieri a Trigoria ed è al centro di un’inchiesta condotta da Report sulle operazioni legate agli acquisti di Wesley e Bailey nella scorsa estate.
Scala, spesso presente a Trigoria e all’Olimpico, è iscritto al registro federale degli agenti sportivi della FIGC dall’11 giugno 2025. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tuttavia, sui registri FIGC risulterebbe regolarmente iscritto almeno da gennaio 2025, tanto da figurare come riferimento conclusivo in una trattativa Italia-estero. La licenza FIFA sarebbe arrivata invece a novembre 2025 — dopo la chiusura delle trattative per i due giocatori.
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Il suo ruolo nelle operazioni sarebbe stato quello di domiciliatario per il tesseramento dei due extracomunitari, in virtù delle proprie abilitazioni FIGC e CONI. Una figura tecnica prevista dalle attuali norme: gli agenti stranieri si affidano a un rappresentante in Italia per gestire gli aspetti burocratici ed economici delle operazioni. I Friedkin, anziché introdurre una figura esterna, avrebbero scelto un uomo di fiducia.
Secondo quanto filtra, Scala avrebbe operato esclusivamente nell’ambito delle proprie abilitazioni FIGC e CONI, senza svolgere alcuna attività da intermediario — per la quale sarebbe necessaria la licenza FIFA, conseguita appunto dopo la chiusura delle trattative.
Resta il fatto che Scala è considerato figura molto ascoltata dalla proprietà, riferimento costante nelle vicende di Trigoria negli ultimi mesi. Un profilo informale ma tutt’altro che marginale, finito ora sotto i riflettori.
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Fonti: Il Tempo, Corriere della Sera
Ormai Report è diventato come le Iene,
caccia allo scandalo sempre e comunque,
peccato perchè prima faceva davvero delle belle inchieste….
Sarà come dici tu, ma delle miliardi di querele che gli sono arrivate in 25 anni non hanno mai perso una causa, ergo hanno sempre detto la verità.
Il giornalista non è il prete confessore, non ha il segreto confessionale. Report ha giornalisti d’inchiesta, liberi, che vanno a caccia di fatti che informano su un Italia che, non so se ti sei accorto, non va. Report scopre, analizza e descrive l’Italia del mal affare a spese nostre
Al contrario tuo, sono contento ci siano trasmissioni e giornalisti come quelli di Report, che ringrazio! A te sicuramente piace la Panicucci e le sue notizie quotidiane su Garlasco..
Distrazione di massa
Ma la domanda è: perché un amico dei Friedkin prende milioni dalla Roma senza un ruolo ufficiale?
bravo!
Ma ora fa che , tra gli intrallazzi di Lotito e Delaurentis, le plusvalenze false di Juve, Inter, Napoli, i prestanomi cinesi del Milan, i pregiudicati ( e carcerati Zhang , padre e figlio ) ora il problema è questo Scala e i soldi che, forse , ha preso dalla Roma?
Ultimamente Report ha preso molte tranvate, a partire dal caso Minetti , smentito nientedimeno che dall’Interpol ( e non è stato Zenigada).
Mhhh, ma vuoi vedere che questo serve a distrarre l’attenzione dal caso arbitri??
Solo in italia tutto diventa un caso. Piuttosto, andassero ad indagare le “zone d’ombre” di appalti pubblici, uffici pubblici e lavoratori in nero che non pagano le tasse, come parrucchieri, esetiste, edili, ecc…
Dispiace dirlo non voglio prendermela con nessuno ma rimango dell’idea che una figura come quella di Ryan Friedkin, con il Calcio non centra proprio nulla Saranno anche due Campionati diversi ma basti pensare a com’è strutturata la Roma Calcio Femminile per rendersene conto
3 Tricolori, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe… piu’ varie partecipazioni alla Champion Non sono traguardi di poco conto Lo dico ridendo e scherzando: Voglio la Bavagnoli come Presidente 🙂
ahahahahhahahahahahhahahah mi date un voto al giornalismo italiano???? poi il titolo del servizio é “dubbi sul contratto di wesley”…. ma dubbi di cosa???!! quando il calciatore é regolarmente tesserato e il contratto regolarmente depositato!!!! se i proprietari vogliono regalare i soldi propri per una consulenza privata o un qualsiasi altro servizio saranno cavoli loro visto che i soldi sono i loro!!! e per la cronaca scala risulta iscritto al registro federale da giugno..
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.