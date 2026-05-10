Chi è Pietro Scala, l’amico di Ryan Friedkin al centro del caso Report

Un’amicizia personale con Ryan Friedkin. È questo il filo che lega Pietro Scala alla Roma, pur in assenza di un ruolo ufficiale all’interno del club. Il nome dell’agente FIFA è emerso pubblicamente durante la conferenza stampa di ieri a Trigoria ed è al centro di un’inchiesta condotta da Report sulle operazioni legate agli acquisti di Wesley e Bailey nella scorsa estate.

Scala, spesso presente a Trigoria e all’Olimpico, è iscritto al registro federale degli agenti sportivi della FIGC dall’11 giugno 2025. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tuttavia, sui registri FIGC risulterebbe regolarmente iscritto almeno da gennaio 2025, tanto da figurare come riferimento conclusivo in una trattativa Italia-estero. La licenza FIFA sarebbe arrivata invece a novembre 2025 — dopo la chiusura delle trattative per i due giocatori.

Il suo ruolo nelle operazioni sarebbe stato quello di domiciliatario per il tesseramento dei due extracomunitari, in virtù delle proprie abilitazioni FIGC e CONI. Una figura tecnica prevista dalle attuali norme: gli agenti stranieri si affidano a un rappresentante in Italia per gestire gli aspetti burocratici ed economici delle operazioni. I Friedkin, anziché introdurre una figura esterna, avrebbero scelto un uomo di fiducia.

Secondo quanto filtra, Scala avrebbe operato esclusivamente nell’ambito delle proprie abilitazioni FIGC e CONI, senza svolgere alcuna attività da intermediario — per la quale sarebbe necessaria la licenza FIFA, conseguita appunto dopo la chiusura delle trattative.

Resta il fatto che Scala è considerato figura molto ascoltata dalla proprietà, riferimento costante nelle vicende di Trigoria negli ultimi mesi. Un profilo informale ma tutt’altro che marginale, finito ora sotto i riflettori.

Fonti: Il Tempo, Corriere della Sera