Parma-Roma: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

Il Parma ospita la Roma nella 36ª giornata di Serie A. Domenica 10 maggio 2026 alle ore 18:00, allo Stadio Ennio Tardini, i giallorossi si giocano una fetta pesantissima della corsa Champions contro i ducali ormai salvi e con poca pressione addosso.

La squadra di Gasperini arriva al match dopo il netto 4-0 alla Fiorentina e vuole dare continuità per restare agganciata alle prime posizioni. Il Parma di Cuesta, invece, proverà a sfruttare il fattore campo e la serenità di classifica per mettere in difficoltà una Roma che non può permettersi passi falsi.

Le ultime dai campi

QUI PARMA – Cuesta dovrebbe confermare il 3-5-2 con Suzuki tra i pali e difesa composta da Circati, Troilo e Ndiaye. Sugli esterni agiranno Delprato e Valeri, mentre in mezzo al campo spazio a Keita e Nicolussi Caviglia con Bernabé indisponibile per un problema muscolare. In avanti ci saranno Strefezza e Pellegrino.

QUI ROMA – Gasperini va avanti con il 3-4-2-1 visto contro la Fiorentina. Davanti a Svilar, il terzetto difensivo sarà formato da Mancini, N’Dicka ed Hermoso. Sugli esterni confermati Celik e Wesley, mentre in mezzo agiranno Cristante e Koné. Sulla trequarti Soulé è certo del posto, con Pisilli favorito ma insidiato dal recuperato Dybala, che però parte ancora dietro all’azzurro. In attacco confermatissimo Malen. El Shaarawy recupera, out Zaragoza. Diffidato Mancini.

Dove vederla in TV

Parma-Roma sarà trasmessa in diretta sia su DAZN che su Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, oltre che in streaming tramite DAZN, Sky Go e NOW su smart TV, smartphone, tablet e PC.

Quote e pronostico

I bookmaker vedono la Roma favorita nonostante il fattore campo. La vittoria giallorossa oscilla tra 1.75 e 1.90, il pareggio si attesta intorno a 3.50-3.70, mentre il successo del Parma sale tra 4.20 e 4.60.

Le analisi indicano una gara in cui le motivazioni potrebbero fare la differenza: i giallorossi hanno molto di più da chiedere al campionato rispetto ai ducali. Il mercato premia il segno 2 e anche l’opzione “Roma vincente con entrambe le squadre a segno” resta molto considerata. Il risultato più probabile secondo i principali modelli statistici è 1-2 per la Roma, seguito da 0-2 e 1-1.

Probabili formazioni

PARMA (3-5-2) – Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Keita, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All.: Cuesta

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All.: Gasperini

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)

Assistenti: Bahri – Vecchi

IV uomo: Maresca

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

Giallorossi.net – T. De Cortis