Parma-Roma: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

Il Parma ospita la Roma nella 36ª giornata di Serie A. Domenica 10 maggio 2026 alle ore 18:00, allo Stadio Ennio Tardini, i giallorossi si giocano una fetta pesantissima della corsa Champions contro i ducali ormai salvi e con poca pressione addosso.
La squadra di Gasperini arriva al match dopo il netto 4-0 alla Fiorentina e vuole dare continuità per restare agganciata alle prime posizioni. Il Parma di Cuesta, invece, proverà a sfruttare il fattore campo e la serenità di classifica per mettere in difficoltà una Roma che non può permettersi passi falsi.
Le ultime dai campi
QUI PARMA – Cuesta dovrebbe confermare il 3-5-2 con Suzuki tra i pali e difesa composta da Circati, Troilo e Ndiaye. Sugli esterni agiranno Delprato e Valeri, mentre in mezzo al campo spazio a Keita e Nicolussi Caviglia con Bernabé indisponibile per un problema muscolare. In avanti ci saranno Strefezza e Pellegrino.
QUI ROMA – Gasperini va avanti con il 3-4-2-1 visto contro la Fiorentina. Davanti a Svilar, il terzetto difensivo sarà formato da Mancini, N’Dicka ed Hermoso. Sugli esterni confermati Celik e Wesley, mentre in mezzo agiranno Cristante e Koné. Sulla trequarti Soulé è certo del posto, con Pisilli favorito ma insidiato dal recuperato Dybala, che però parte ancora dietro all’azzurro. In attacco confermatissimo Malen. El Shaarawy recupera, out Zaragoza. Diffidato Mancini.
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Dove vederla in TV
Parma-Roma sarà trasmessa in diretta sia su DAZN che su Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, oltre che in streaming tramite DAZN, Sky Go e NOW su smart TV, smartphone, tablet e PC.
Quote e pronostico
I bookmaker vedono la Roma favorita nonostante il fattore campo. La vittoria giallorossa oscilla tra 1.75 e 1.90, il pareggio si attesta intorno a 3.50-3.70, mentre il successo del Parma sale tra 4.20 e 4.60.
Le analisi indicano una gara in cui le motivazioni potrebbero fare la differenza: i giallorossi hanno molto di più da chiedere al campionato rispetto ai ducali. Il mercato premia il segno 2 e anche l’opzione “Roma vincente con entrambe le squadre a segno” resta molto considerata. Il risultato più probabile secondo i principali modelli statistici è 1-2 per la Roma, seguito da 0-2 e 1-1.
Probabili formazioni
PARMA (3-5-2) – Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Keita, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All.: Cuesta
ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All.: Gasperini
Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)
Assistenti: Bahri – Vecchi
IV uomo: Maresca
VAR: Mazzoleni
AVAR: Paganessi
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Giallorossi.net – T. De Cortis