Alla Juventus basta un gol-lampo di Vlahovic: Lecce battuto 1 a 0 e Roma a -4

La Juventus non sbaglia e conquista tre punti pesantissimi nella corsa Champions. I bianconeri espugnano il campo del Lecce vincendo 1-0 nel match serale di questo sabato allo stadio Via del Mare.
A decidere la sfida è Dusan Vlahovic, che trova il gol dopo pochi secondi di gioco, indirizzando subito la partita in favore della squadra di Luciano Spalletti. Una rete lampo che basta alla Juventus per gestire il vantaggio fino al triplice fischio e portarsi a casa una vittoria fondamentale in chiave quarto posto.
Grazie a questo successo, i bianconeri salgono infatti a più quattro sulla Roma, che domani sarà obbligata a battere il Parma per mantenere vive le speranze di aggancio nella corsa Champions.
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Redazione GR.net
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un classico.
lecce pochissima cosa.
ti giochi la serie a e prendi un gol banalissimo dopo 20 sec.
❤️🧡💛
e meno male che si diceva che la partita sarebbe stata diffucile. Gol al 1° minuto e tra l’altro la Juve ne avrebbe meritato almeno un altro.
Puo ancora succedere qualcosa. Torino-Juve e Genoa-Milan sono le due partite su cui ripongo le speranze champions
Siamo a -5. Sarà durissima, ma dobbiamo provarci fino all’ultimo. Daje Lupi. 3 punti a Parma o siamo fuori
noi speriamo sempre negli aiuti degli ex e puntualmente invece……. che belle cose
FORZA ROMA
Grazie Eusebio, ci hai dato proprio una bella mano…attento che finisci male pure quest’anno..’che rabbia, mai nessuno che ci dia un colpo di deretano…
Sono quasi sicuro che la Roma le vincerà tutte ora… Derby compreso. Peccato che anche Milan e Juve le vinceranno tutte ora e come ogni anno, altra presa per i fondelli. Con chi bisogna prendersela ora? Guardatevi le statistiche di chi ha giocato per coronare l’ennesimo capolavoro di schifo ai danni dei tifosi che pure quest’anno hanno speso i soldi per riempire lo stadio! Il film dell’orrore prosegue nella stagione 26/27 se continuano a prolungargli il contratto! Roma regala ingaggi!
Onestamente 4-0 sarebbe stato anche poco.
Lecce inesistente.
Però ora noi dobbiamo pensare solo al Parma.
ma sul serio qualcuno pensa che arriviamo quarti noi al posto della Juve?
Senza alcuna offesa personale, ma mi son sempre chiesto come faccia Di Francesco ad allenare in Serie A con quella sfilza di retrocessioni che si ritrova.
E quest’anno toccherà al povero Lecce.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.