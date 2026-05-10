Roma, come ds ora spunta Planes

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La Roma continua a lavorare alla scelta del nuovo direttore sportivo che dovrà raccogliere l’eredità di Frederic Massara. Il nome in cima alla lista resta quello di Giovanni Manna del Napoli.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il dirigente azzurro è particolarmente stimato da Gian Piero Gasperini, che starebbe spingendo in prima persona per averlo a Trigoria. Dall’altra parte, però, Aurelio De Laurentiis considera Manna un elemento centrale del progetto Napoli e non sembra intenzionato a liberarlo facilmente.

Intanto il futuro di Massara appare sempre più lontano dalla Capitale. L’attuale ds giallorosso è infatti tra i candidati per il ruolo di direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, anche se nelle ultime ore starebbe prendendo quota soprattutto il nome di Gregory Lorenzi.

Attenzione poi anche alla pista che porta a Ramon Planes, attuale direttore sportivo dell’Al-Ittihad. Il dirigente spagnolo sarebbe disposto a tornare a lavorare in Italia ed è seguito da diversi club di Serie A. Un profilo che potrebbe diventare una soluzione concreta anche per la Roma nel caso in cui la pista Manna dovesse complicarsi ulteriormente.

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Fonte: Fabrizio Romano / Youtube

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11 Commenti

    • ma ci rendiamo conto o no che ci prendono per il cuBo? E basta ….. è un’orchestra stonata…..

  7. Come ogni volta, si ripete il ciclo:
    Disfunzione societaria –> Chaos –> Ritardo scelta –> Fallimento prime 3-4 scelte DS.
    Che poi porta a:
    Quinta scelta random DS –> Ritardo sul mercato –> Fallimento mercato –> Disfunzione societaria.
    E si ricomincia.
    Nei secoli dei secoli.

  8. Se Massara va all’Olympique Marsiglia, la cosa inizia a diventare un po’ “alla Monchi”: il ben pagato Robinio Vaz è stato comprato proprio da lì…

  9. Planes viene fuori un anno sì e un anno no,
    la prima volta nel 2019,
    poi dopo Monchi, poi dopo Ghisolfi, e arieccolo.
    Un po’ di fantasia almeno….

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