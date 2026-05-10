Roma, come ds ora spunta Planes

La Roma continua a lavorare alla scelta del nuovo direttore sportivo che dovrà raccogliere l’eredità di Frederic Massara. Il nome in cima alla lista resta quello di Giovanni Manna del Napoli.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il dirigente azzurro è particolarmente stimato da Gian Piero Gasperini, che starebbe spingendo in prima persona per averlo a Trigoria. Dall’altra parte, però, Aurelio De Laurentiis considera Manna un elemento centrale del progetto Napoli e non sembra intenzionato a liberarlo facilmente.

Intanto il futuro di Massara appare sempre più lontano dalla Capitale. L’attuale ds giallorosso è infatti tra i candidati per il ruolo di direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, anche se nelle ultime ore starebbe prendendo quota soprattutto il nome di Gregory Lorenzi.

Attenzione poi anche alla pista che porta a Ramon Planes, attuale direttore sportivo dell’Al-Ittihad. Il dirigente spagnolo sarebbe disposto a tornare a lavorare in Italia ed è seguito da diversi club di Serie A. Un profilo che potrebbe diventare una soluzione concreta anche per la Roma nel caso in cui la pista Manna dovesse complicarsi ulteriormente.

Fonte: Fabrizio Romano / Youtube