FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 10 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Orario Derby, si va verso il lunedì alle 18

Il derby Roma-Lazio, penultima giornata di campionato, è vicino allo slittamento di data per evitare la sovrapposizione con gli Internazionali: si va verso lo spostamento da domenica 17 maggio alle 12:30 a lunedì 18 alle ore 18. (Corriere della Sera)

Ore 8:45 – Celik-Roma, rinnovo ancora aperto: Gasp spinge

Il futuro di Zeki Celik resta in bilico, ma Gasperini vuole trattenerlo anche nella prossima stagione. Il tecnico apprezza il turco per atteggiamento e intensità negli allenamenti, considerandolo più di una semplice alternativa. La trattativa resta complicata: l’entourage aveva chiesto 4 milioni netti, cifra fuori budget per la Roma, che potrebbe però arrivare intorno ai 3 milioni sfruttando anche i benefici del decreto crescita. Sullo sfondo resta la Juventus. (Corsport)

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