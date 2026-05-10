LIVE! Parma-Roma: le probabili formazioni

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La Roma si gioca un’altra fetta di Champions sul campo del Parma. Al Tardini, nella gara valida per la 36ª giornata di Serie A, i giallorossi di Gian Piero Gasperini cercano una vittoria fondamentale per restare in scia a Juventus e Milan dopo il successo dei bianconeri sul Lecce.

Dopo il netto 4-0 rifilato alla Fiorentina, la Roma vuole dare continuità alla propria rincorsa europea contro un Parma già salvo ma deciso a chiudere bene davanti al proprio pubblico. Fischio d’inizio alle ore 18 allo stadio Tardini: seguite con noi il live testuale del match.

IL PREPARTITA LIVE DAL TARDINI

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio del match. Cielo coperto con possibili precipitazioni sopra Parma previste nel corso della partita. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma crescono le quotazioni di Paulo Dybala, che potrebbe giocare dal 1′ al posto di Soulè.

PARMA-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-5-2) – Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Keita, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All.: Cuesta.
A disp.: –

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Pisilli; Malen. All.: Gasperini.
A disp.:

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)
Assistenti: Bahri – Vecchi
IV uomo: Maresca
VAR: Mazzoleni
AVAR: Paganessi

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Giallorossi.net – Andrea Fiorini

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1 commento

  1. ” operazione nostalgia ”
    Il tanto amato Dybala in campo.
    Soule sacrificato ?
    Soule 6 gol 5 assist !
    . 2025 Min in Serie A. con la pubalgia che lo ha frenato.
    Ma Dybala è bellino e dolce
    2 gol 3 assist quest’anno.
    Lo scorso ?
    Analogo : 6 gol di cui 3 su rigore 3 assist.
    In UEFA League 11 partite 2 gol vs Porto
    Boh
    A Torino Yildiz osannato
    vero 10 gol 7 assist ma 2754 Min in campo senza pubalgia
    NB
    lo scorso anno Soule 5 gol 5 assist
    Forza SOULE

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