Dybala: “Nessuna chiamata dal club, il derby sarà la mia ultima all’Olimpico”

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Paulo Dybala parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Parma-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Tardini.

DYBALA A SKY SPORT

Tante volte abbiamo parlato di questo gruppo che non molla nelle difficoltà…
“Sicuramente questa è una squadra che da tutto fino alla fine. Diamo il massimo per arrivare a giocare così 90 minuti. Sappiamo che non dipende da noi la Champions ma lotteremo fino alla fine”.

Manca poco alla fine del tuo contratto…
“Vorrei sapere anche io il mio futuro. Il contratto finisce tra due partite. Al derby da come dice il contratto sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi”.

La società ti ha contattato?
“No”.

DYBALA A DAZN

Quanto sposta questa rimonta per la corsa Champions?
“Oggi era fondamentale vincere in qualsiasi modo. Vincere così è bello. Sicuramente la gente a casa si è divertita ma ha anche sofferto. Speriamo che quelli sopra a noi cadano e di poter vincere”.

Gli hai dato il rigore?
“Lui è in un momenti incredibile, era giusto lasciargli il pallone”.

La prossima è il derby, come ci arrivate?
“Più carichi non possiamo arrivare. Per i tifosi della Roma e per la classifica sarà bello giocare”.

I tifosi sperano che non sia la tua ultima partita…
“Lo devono chiedere alla società”.

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Redazione GR.net

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9 Commenti

  2. Prendi un foglio bianco e firma…. A qualsiasi cifra ti venga scritta sopra.. Questo dovresti fare veramente se vuoi ancora stare a Roma

  4. Comunque nonostante tutto anche oggi ha dimostrato di essere dieci spanne sopra tutti gli altri soprattutto rispetto a Soule’

  7. Paulo grazie per aver giocato sempre dabdo tutto, un tutto che purtroppo da sempre condizionato dai vari punti deboli, non è colpa tua. Non è colpa della Roma. Quella notte a Budapest avevi tutto il diritto di prenderti i meriti della tua fedeltà al progetto As Roma. Da li in poi si aspettava il tuo addio. Un addio d’amore con rispetto ma senza rancori perche sei sempre stato adorato supportato e pagato con rispetto e amore dalla As Roma.

    Forza Roma

  8. Se la società ne prende uno più forte lo possiamo pure salutare ma siccome ne dubito io un contratto di un altro anno ad uno stipendio molto più basso ci penserei

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