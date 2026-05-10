Malen: “Tanta pressione su quel rigore. Felice per i 13 gol, qui posso giocare il mio calcio”

Donyell Malen parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Parma-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Tardini.

MALEN A SKY SPORT E DAZN

Scegliere l’Italia è stata una grande idea. Stai esaltando le tue caratteristiche…

“Sì, perché qui posso giocare il mio calcio”.

Quanta pressione c’era sul rigore?

“Tanta. Era molto importante per la nostra stagione”.

13 gol, gli stessi di Kane da quando sei arrivato. È anche oltre le tue aspettative?

“Fantastico, è un grande numero. La cosa più importante sono i miei compagni che mi aiutano a raggiungere questi numeri”.

Redazione GR.net