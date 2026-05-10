Malen: “Tanta pressione su quel rigore. Felice per i 13 gol, qui posso giocare il mio calcio”

Donyell Malen parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Parma-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Tardini.
MALEN A SKY SPORT E DAZN
Scegliere l’Italia è stata una grande idea. Stai esaltando le tue caratteristiche…
“Sì, perché qui posso giocare il mio calcio”.
Quanta pressione c’era sul rigore?
“Tanta. Era molto importante per la nostra stagione”.
13 gol, gli stessi di Kane da quando sei arrivato. È anche oltre le tue aspettative?
“Fantastico, è un grande numero. La cosa più importante sono i miei compagni che mi aiutano a raggiungere questi numeri”.
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Redazione GR.net
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sei fantastico 💛♥️
Complimenti a Malen… Finestrella a parte: Arbitraggio primo tempo da Ufficio Inchiesta
Devyne Rensch mi nipote. Donyell Malen, pure…
Avessimo una altra punta così prolifica, Champion con la pipa in bocca 🏆😃
è un mostro, dategli il 9 l’anno prossimo, DM9
Ma non sono 14 i gol?
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Il rigore mi ha ricordato , per circostanze e traiettoria del tiro, quello di Totti nel 2006 contro l’Australia. Grande Donny
@ te sei magnato due gol, ma te vojo un BENE dell’anima!
FRS
Con questo Malen dall’inizio del campionato avremmo lottato contro l’Inter fino all’ultimo.
E niente,.tocca anche tifare Olanda ai mondiali.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.