Parma-Roma 2-3: le pagelle

Vittoria pesantissima e pazzesca della Roma che nel recupero ribalta il Parma e tiene viva la corsa Champions: doppietta di Malen e Rensch per il 3 a 2 ai ducali.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Tardini per affrontare i ducali nel match valido per la 36ª giornata di campionato.

Svilar 6 – Nel primo tempo il Parma non inquadra mai la porta e l’unico brivido nasce da un retropassaggio azzardato di Ndicka. Nella ripresa viene colpito due volte dai tiri di Strefezza e Keita.

Mancini 6 – Gioca con attenzione, consapevole che un giallo gli sarebbe costato il derby.

Ndicka 6 – Si occupa di Elphege, avversario fisicamente scomodo da controllare. A parte quel retropassaggio avventato del primo tempo, disputa una gara sufficiente.

Hermoso 5 – Nel primo tempo attacca con continuità, sfruttando la presenza di Dybala sulla sua stessa fascia. Non rientra in campo con la giusta concentrazione, e da una sua leggerezza la Roma incassa un gol che sembrava aver cambiato completamente l’inerzia del match. Gasp, arrabbiato, lo toglie. Dal 54′ Ghilardi 6,5 – Ingresso positivo.

Celik 6 – Buona partita. Tosto, concentrato, efficace. Dal 74′ Rensch 7,5 – Mattatore assoluto del recupero folle: segna un gol bello e difficile, poi si guadagna il rigore del sorpasso.

Konè 5,5 – Discreto primo tempo, dal suo piede nasce l’azione che porta al vantaggio romanista. Nella ripresa cala vistosamente. Dal 74′ Venturino 6,5 – Spigliato e coraggioso, butta dentro diversi palloni dentro l’area.

Cristante 5,5 – Prestazione anonima. Dal 58′ El Aynaoui 6 – Ingresso che non incanta, si limita a smistare palloni.

Wesley 6 – Da quella parte il Parma non concede spazi e lui fatica a rendersi pericoloso. Anche a destra non incide.

Dybala 7 – Offre giocata da campione, disegnando assist a ripetizione: Malen prima ringrazia e lascia il segno, poi spreca, così come Soulè quando centra il legno. In campo fino all’ultimo, dai suoi piedi nasce l’ultimo cross che vale il rigore decisivo.

Soulè 5 – Il bonbon offerto da Dybala meritava decisamente miglior sorte. Non è in condizione ottimale, e purtroppo si vede. Dal 58′ Pisilli 6 – Ha due volte sul destro la palla del gol, non ha fortuna.

Malen 7,5 – Gara pazzesca: segna subito, poi si divora due gol. Nel finale ha la personalità per prendersi la responsabilità di un rigore pesantissimo, che realizza con estrema freddezza.

GIAN PIERO GASPERINI 7 – Una Roma pazza, dai mille volti. Bel primo tempo, ripresa da dimenticare, ma finale da ricordare. Decisivi i cambi, azzeccato in pieno quello di Rensch.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini