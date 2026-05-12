Lazio, Sarri: “Meglio giocare il derby lunedì sera, avremo un giorno di riposo in più”

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha espresso il proprio favore riguardo allo spostamento del derby tra Roma e Lazio a lunedì sera.

Il tecnico è intervenuto a margine dell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, commentando la decisione della Prefettura di posticipare la sfida inizialmente prevista per domenica a mezzogiorno. “È meglio giocare il derby lunedì sera, è meglio per tutti“, le parole di Sarri.

“È meglio per il calcio, per noi che abbiamo un giorno di riposo in più ma anche perché trovo che quattro squadre che si stanno giocando 80 milioni di Champions non lo debbano fare alle 12.30 di maggio”.

Redazione GR.net